Ko napadejo zdravnika, gre dogodek tiho mimo

V ponedeljek se bo iztekel rok za zbiranje podpisov za spremembo kazenskega zakonika, ki naj bi zagotovila varnejše razmere za delo zdravstvenih delavcev in varnejše zdravljenje pacientov. Agresivnosti nad zaposlenimi v zdravstvu je veliko; kar 89 odstotkov vprašanih je poročalo o eni izmed oblik nasilja nad njimi v preteklem letu. A pri zbiranju podpisov ne gre gladko: več kot 40.000 zaposlenim v zdravstvu v skoraj dveh mesecih še ni uspelo zbrati potrebnih 5000 podpisov. Ker je bilo elektronsko oddajanje vlog na portalu eUprava večkrat moteno, sta pobudnici spremembe zakona o tem obvestili državni zbor in pristojni ministrstvi ter zaprosili za podaljšanje roka. Zakaj je potrebna sprememba kazenskega zakonika?

Agresivni pacient

»V sredo sem delal v urgentnem kirurškem bloku. Tako kot vsako sredo smo pregledali približno dvesto poškodovancev. Kljub trdemu delu in hitremu tempu so bili nekateri bolniki do nas sovražni,« je začel poročilo o enem izmed delovnih dni kirurg travmatolog Aleš Fischinger, zaposlen v UKC Ljubljana, ki seveda razume, da nihče ne mara čakanja, a to ne bi smel biti razlog za nasilje, meni. V nadaljevanju je opisal primer pacienta, ki so ga na urgenco vklenjenega pripeljali policisti. »Grozil je vsem: policistom, varnostnikom, zdravnikom in sestram. Če bi se rešil lisic, bi me verjetno raztrgal. Komaj so ga krotili. Poskušali smo z različnimi deeskalacijskimi tehnikami, a niso delovale. Mirno smo morali prenašati njegovo vpitje, številne psovke in grožnje. Dogodek je trajal več ur, preden nam je uspelo opraviti preiskave, s katerimi smo izključili poškodbe in bolezni, ki bi lahko povzročile tako agresijo. Ugotovili smo, da je pacient 'le' pod vplivom alkohola,« je zapisal.

Agresija Nad Zaposlenimi VZdravstvu

Dvojna merila

V eni izmed drugih bolnišnic so pred kratkim doživeli napad bolnika, ki so ga prav tako pripeljali policisti. Potem ko so ga predali zdravniku in medicinskemu osebju, je pacient napadel tehnika z ostrim nožem. »Če bi se agresivni dogodek zgodil v parlamentu, bi o njem poročali vsi mediji, govorili bi o napadu iz sovraštva in ničelni toleranci do nasilja. Sledile bi tiskovne konference, kjer bi dogodek obsodile vse politične stranke. Zakaj je pri nasilju do zdravstvenih delavcev drugače?« se sprašuje kirurg Fischinger, ki meni, da bo sprememba kazenskega zakonika odvračala od nasilja.

»Če bi se agresivni dogodek zgodil v parlamentu, bi o njem poročali vsi mediji, govorili bi o napadu iz sovraštva in ničelni toleranci do nasilja. Sledile bi tiskovne konference, kjer bi dogodek obsodile vse politične stranke. Zakaj je pri nasilju do zdravstvenih delavcev drugače?«

Tudi zaposleni v zdravstvu

so uradne osebe

»V zdravstvu se ubadamo z dvema vrstama nasilja. Z agresivnostjo, ki izhaja iz bolezni, kar prepoznamo in zdravimo. Drugo pa je pravo nasilje, ki ga opažamo predvsem pri svojcih in spremljevalcih,« je povedala prof. dr. Bojana Beović, predsednica zdravniške zbornice, ena od pobudnic spremembe zakona, ki bi zdravstvene delavce in sodelavce na delovnem mestu izenačila z uradnimi osebami, kot so policisti, cariniki in pazniki v zaporih. Obravnava in ukrepanje proti nasilnežu bi tako potekalo po uradni dolžnosti. »Zdaj se napadeni bojijo prijaviti nasilje iz strahu, da bodo nasilneži preganjali njega ali njegovo družino,« je povedala predsednica zbornice.

Pobudo za spremembo kazenskega zakonika so vložili zdravniki, a poleg Zdravniške zbornice Slovenije jo podpirajo tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Lekarniška zbornica Slovenije, preberemo na njihovih spletnih straneh. Gre za več kot 40 tisoč zaposlenih v zdravstvu. Prav zato je nenavadno, da v skoraj dveh mesecih še niso zbrali 5000 podpisov, potrebnih za to, da pobudo obravnava državni zbor.

E-demokracija

pogosto ne deluje

Kot je povedala predsednica zdravniške zbornice, so celotno akcijo zbiranja podpisov z naslovom Ne! nasilju v zdravstvu zasnovali na oddaji elektronskih vlog, da ne bi hodili na upravne enote, ki so že tako ali tako zasute z delom. Vendar se je izkazalo, da je to težko. V času zbiranja podpisov je bilo pogosto in večkrat moteno spletno delovanje eUprave, predvsem prva dva tedna junija, ko so sistem nadgrajevali, o čemer je eUprava na spletni strani tudi obveščala uporabnike. Po enem mesecu je bila vloga za oddajanje podpisov umaknjena, češ da se je iztekel rok, kot so enemu izmed zdravnikov pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Dva dni pozneje so vlogo vrnili na splet, podpisnike pa začeli šteti znova, so zapisali Mladi zdravniki Slovenije na svoji spletni strani.

4610 elektronskih vlog je bilo uspešno oddanih do 30. junija, nekateri so poskušali tudi več kot 20-krat, rok se izteče 8. julija

Tudi po tistem, ko sporočil o motnjah na eUpravi ni bilo več, je bilo podpis še vedno težko oddati. »Rekorder je poskušal kar 27-krat, preden mu je uspelo,« je povedala Beovićeva. Zdravniška zbornica zdaj pošilja na teren svojo tehnično ekipo, ki pomaga zaposlenim v zdravstvu oddati elektronski podpis.

Pobudnici spremembe zakona, Bojana Beović in družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček, sta o motnjah pri delovanju e-demokracije sredi junija obvestili državni zbor in obe pristojni ministrstvi ter zaprosili za ustrezno podaljšanje roka. »Če imamo v Sloveniji e-demokracijo, pričakujemo, da deluje,« je dejala predsednica zdravniške zbornice, ki meni, da je bila zaradi motenj prizadeta ustavna pravica do zakonodajne iniciative. Kako so se odzvali na pristojnih ministrstvih?

Pobudo za spremembo kazenskega zakonika so vložili zdravniki. Podpirajo jo tudi medicinske sestre, zdravstveni tehniki, lekarnarji. Akcijo zbiranja podpisov so zasnovali z oddajo elektronskih vlog.

Ministrstvo zanika težave

Z ministrstva za javno upravo so nam odgovorili, da so naša novinarska vprašanja posredovali ministrstvu za digitalno preobrazbo. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so kakršnekoli težave z eUpravo zanikali: »Na državnem portalu eUprava, ki je v upravljanju ministrstva za digitalno preobrazbo, ne zaznavamo težav pri oddaji vlog. Preverili smo tudi stanje v našem nadzornem sistemu ter na enotnem kontaktnem centru in ugotovili, da se vloge nemoteno oddajajo. Nimamo nobenega podatka o tem, kakor navajate, da bi bilo treba več kot 20-krat zaporedoma poskusiti oddati podpis,« so nam odgovorili iz službe za stike z javnostjo ministrstva za digitalno preobrazbo.

Kot je razbrati iz odgovora ministrstva, rok za zbiranje podpisov ne bo podaljšan, saj so zapisali, da »zbiranje podpisov traja do 8. julija«. V skoraj dveh mesecih – do 30. junija – je bilo oddanih 4610 elektronskih vlog za spremembo kazenskega zakonika. V tem času je bilo po navedbi ministrstva oddanih prek eUprave skupno 39.473 vlog.

S spremembo pridobijo zdravstveni delavci in pacienti

Ta teden je Lekarniška zbornica Slovenije pozvala svoje člane k podpisu. »V primeru sprejetja sprememb kazenskega zakonika bo nasilje nad vsakim zdravstvenim delavcem preganjano kot napad na uradno osebo. S tem bi se zagotovilo varnejše pogoje za delo zdravstvenih delavcev in zdravljenje pacientov. Kampanja in njeni podporniki hkrati spodbujajo zavedanje, da nasilje nikoli ni rešitev. Delodajalci usposabljajo sodelavce, kako naj ravnajo v primeru nasilnega vedenja pacientov in ostalih, ki vstopijo v zdravstvene institucije. A z nobenim izobraževanjem ne moremo preprečiti hudih posledic nasilja. Zato je prav, da so zdravstveni delavci in sodelavci tudi kazenskopravno zaščiteni,« poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica lekarniške zbornice Slovenije. V Sloveniji imamo 347 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z zakonom o lekarniški dejavnosti, kjer prav tako doživljajo nasilje.

V tujini zaporne kazni zoper nasilneže

Na področju nasilja nad zdravstvenimi delavci in sodelavci v Sloveniji je bilo v preteklih letih narejenih več anket in raziskav, ki kažejo, da so zdravstveni delavci in sodelavci pri svojem delu močno izpostavljeni nasilju pacientov, njihovih svojcev in spremljevalcev, nekaj pa je tudi nasilja med sodelavci. Raziskava o razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu iz leta 2019 je pokazala, da je nasilja zelo veliko: kar 89 odstotkov vseh vključenih je poročalo o eni izmed oblik nasilja nad njimi v preteklem letu.

89 % zaposlenih v zdravstvu je v letu pred raziskavo doživelo vsaj eno izmed oblik nasilja, ugotavlja poročilo o razširjenosti agresivnosti nad zaposlenimi v zdravstvu iz leta 2019

Najpogostejše je verbalno nasilje, kot so prepiri, žalitve in grožnje, zelo pogosto je tudi fizično nasilje, kot so prerivanje, suvanje, brce, udarci, praskanje in ugrizi, ki ga je doživelo kar 41 odstotkov vprašanih. Če bodo zdravstveni delavci in sodelavci na svojih delovnih mestih izenačeni z uradnimi osebami, kot so policisti, cariniki in pazniki, bo zagrožena kazen za nasilje zoper njih tako kot zoper policiste od šest mesecev do treh oziroma petih let zapora. Kako je v drugih državah?

Španija

Španski kazenski zakonik v poglavju, ki ureja kazniva dejanja zoper uradne osebe, posebej inkriminira kaznivo dejanje napada na zdravstveno osebje, ko ta opravlja svoje poklicne dolžnosti. Takšen napad se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let. Zakon predvideva višje kazni, če gre za napad z orožjem ali nevarnim predmetom, če je bilo med napadom ogroženo življenje ali zdravje oškodovanca ali če je napad izveden z motornim vozilom.

Nemčija

V Nemčiji se enako kot napad na uradno osebo ali vojaka pri opravljanju uradnih nalog obravnava oviranje pri opravljanju nalog ali napad na pripadnike reševalnih služb ali nujne medicinske pomoči ter oddelka za nujne primere v bolnišnici, ko opravljajo nujne naloge ali v času splošne nevarnosti. Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do treh let ali denarna kazen. Storilec se strožje kaznuje, če je pri dejanju uporabljeno orožje ali nevaren predmet, če je z dejanjem resno ogroženo življenje ali zdravje oškodovanca ali če dejanje stori več oseb skupaj. V tem primeru je določena kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Italija

V Italiji je od leta 2020 v kazenski zakonik vključeno dejanje povzročitve hude ali zelo hude telesne poškodbe zoper zdravstveno osebje, ko to opravlja svoje poklicne dolžnosti. Med takšno osebje spadajo zdravniki, zobozdravniki, veterinarji, farmacevti, sestre, babice, zdravstveni tehniki in drugi. Za to kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od štirih do šestnajst let. V primeru drugih dejanj zoper navedene osebje (nasilje, grožnje, nadlegovanje) je predpisana denarna kazen od 500 do 5000 evrov.

Združeno kraljestvo

V Združenem kraljestvu kaznivo dejanja napada na osebe, ki opravljajo nujne naloge, ureja poseben zakon. Po tem zakonu med uradne osebe spada tudi osebje, ki zagotavlja zdravstvene storitve v okviru NHS (National Health Service). Napad na navedene osebe se vedno šteje kot oteževalna okoliščina pri izreku kazni.