Zagorjane mora skrbeti njihova zdravstvena slika

Nadpovprečno veliko duševnih motenj in sladkorne bolezni, vsak četrti, oboleli za srčno-žilnimi boleznimi in največji delež prebivalcev s povišano maščobo v krvi – takšna je zdravstvena slika prebivalcev Zagorja. Brezplačne delavnice za krepitev zdravja, ki jih v marcu organizira zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Zagorje (ZD) bodo zato še kako dobrodošle, saj bo v njih mogoče izvedeti tudi, koliko gibanja potrebuje človek za zdravje, vse o zdravi prehrani, o zdravih čustvih in odnosih pa tudi o tem, kako se ustaviti in poskrbeti zase.

Odgovore na to, kako ukrepati, da se izognemo, preprečujemo ali pravilno vzdržujemo svoje zdravje, bodo udeleženci zagorskih delavnic iskali s pomočjo diplomiranih medicinskih sester v ZD Zagorje Anje Biruša in Nuše Klopčič, ki pravita: »Na delavnicah obiskovalci na praktičen in enostaven način izvejo, kaj lahko sami naredijo, da preprečijo ali omejijo nastanek težav oziroma jih ohranjajo v normalnih vrednostih. Prav tako jih na delavnicah opremimo z znanji, s katerimi lahko zdravstvena stanja kontrolirajo tudi sami.«

Delavnice za krepitev zdravja v ZD Zagorje v marcu 13. marca: Zdrav življenjski slog

20. marca: Sladkorna bolezen tipa 2

24. marca: Tehnike sproščanja

26. marca: Dejavniki tveganja za razvoj kroničnih srčno-žilnih in drugih bolezni

Največ smrti zaradi srčno-žilnih bolezni

Kljub napredkom v medicini in večji dostopnosti zdravstvenih storitev izzivom na področju javnega zdravja kar ni videti konca. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2024 le 23 odstotkov oseb, starih 16 let ali več, svoje zdravstveno stanje ocenilo za zelo dobro. To pomeni, da se velik delež prebivalcev Slovenije sooča z različno resnimi zdravstvenimi težavami, kar pomeni, da je prostora za izboljšave veliko.

V marcu bodo v ZD Zagorje pripravili štiri delavnice za krepitev zdravja, ki se jih lahko udeležijo tudi prebivalci drugih občin. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V Sloveniji zaradi srčnega infarkta vsako leto umre nekaj manj kot dva tisoč ljudi. »V Zagorju se za srčno-žilnimi boleznimi zdravi kar četrtina prebivalcev. V Zasavju imamo tudi največji delež prebivalcev z zvišanimi maščobami v krvi,« pravi Nuša Klopčič, diplomirana medicinska sestra v ZD Zagorje. Kljub znatnemu upadu bolezni obtočil (srčna kap, srčna odpoved, možganska kap), ki jih spremljajo v zadnjih desetletjih, te v državi ostajajo najpogostejši vzrok smrti. V letu 2021 so predstavljale 33 odstotkov vseh smrti, in sicer pri ženskah v 38, pri moških v 27 odstotkih, od tega je bilo kar 15 odstotkov smrti pred 60. letom. Med dejavniki tveganja, ki k temu pripomorejo, je tudi sladkorna bolezen tipa 2, ki je v porastu. »Za sladkorno boleznijo se v Zagorju zdravi že 6,4 odstotka prebivalcev, kar presega povprečje v Sloveniji, ki znaša 5,3 odstotka,« še dodaja Nuša Klopčič.

Stres in nezdrav življenjski slog med največjimi dejavniki tveganja

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nezdrav življenjski slog, pomanjkanje telesne aktivnosti in stres med glavnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni. Nezadostna telesna dejavnost in sedeči način življenja še dodatno prispevata k razvoju različnih motenj in kroničnih obolenj. A posameznik lahko svoje zdravstveno stanje izboljša tudi sam, zlasti če je opremljen z znanji in načini, kako se tega lotiti. »Zaradi duševnih motenj se v občini Zagorje ob Savi, denimo, zdravi kar 14,7 odstotka prebivalcev, slovensko povprečje je 14,5 odstotka. V celotnem Zasavju pa je ta odstotek še višji, znaša kar 15,8 odstotka,« pravi Anja Biruša. Na delavnice ZD Zagorje vabi vse, »ki se zavedajo, da morajo nekaj storiti zase ali so že v fazi kroničnih težav«.

Kako se prijaviti na brezplačne delavnice za krepitev zdravja? s klicem na telefonsko številko +386 3 565 50 33

s SMS-sporočilom na telefonsko številko +386 40 289 087

po e-pošti zdravstvena.vzgoja@zd-zagorje.si

Različne delavnice za krepitev zdravja, ki se jih lahko udeležijo tudi prebivalci drugih slovenskih občin, bodo v ZD Zagorje potekale še vse do konca leta. Urejeno zdravstveno zavarovanje je edini pogoj za udeležbo na njih.