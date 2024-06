Zagovornik ne bi le ugotavljal, ampak tudi ukrepal

V nadaljevanju preberite:

Ginekologinja je zavrnila zdravstveno obravnavo nosečnice zaradi njene istospolne usmerjenosti, zdravnik in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta, ker ne živi v občini zdravstvenega doma, komisija za splošno maturo dijakinji s potrjenimi težavami pri branju ni odobrila uporabe preprostega pripomočka pri opravljanju mature. To so trije od devetih primerov, pri katerih je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik lani ugotovil diskriminacijo in jih predal inšpektoratom. Želi pa si, da bi pri prenosu nove direktive EU v slovenski pravni red pridobil tudi pooblastila za ukrepanje.