Zdenka Badovinac bo predsedovala Upravnemu odboru Prešernovega sklada

Na ponedeljkovi prvi seji so članice in člani novega Upravnega odbora Prešernovega sklada za predsednico imenovali kustosinjo Zdenko Badovinac, so sporočili z ministrstva za kulturo. Odbor v novi sestavi se že pripravlja na 3. december, ko bodo razglasili dobitnice in dobitnike Prešernovih nagrad.

Državni zbor je 10. julija v upravni odbor Prešernovega sklada poleg Zdenke Badovinac imenoval Manco G. Renko, Diano Koloini, Vesno Pajić, Bogdana Benigarja, Boštjana Vugo, Miko Cimolini, Urško Jež, Jaruško Majovski, Sašo Pavček, Almo R. Selimović, Roka Vevarja, Matevža Luzarja, Gorana Milovanovića in Dušanko Zabukovec. Mandat so nastopili 29. septembra.

Mandat upravnega odbora traja štiri leta. Upravni odbor vsako leto objavi javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrad do konca marca v tekočem letu za naslednje leto. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo fizične osebe in pravne osebe, ki delujejo na področju kulture. Prejšnjemu upravnemu odboru je predsedoval slikar Jožef Muhovič.