Zdravnike vabijo tudi s kadrovskimi stanovanji

Koprski občinski svet je danes potrdil štiri odloke o podelitvi koncesije na področju zdravstva. V treh primerih gre za prenehanje obstoječih koncesijskih pogodb in namero za vzpostavitev novih, v enem primeru pa bo koncesija razpisana za dodatno dejavnost – zdravstveno oskrbo v novem koprskem domu za starejše občane. V okviru koprskega zdravstvenega doma namreč ni dovolj kadra.

Po besedah Timoteja Pirjevca, vodje urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Koper, vse od leta 2017 do danes niso povečevali števila koncesij na področju družinske medicine in pediatrije. V tem obdobju pa so na novo zaposlili dva zdravnika v koprskem zdravstvenem domu, kjer trenutno deluje 21 zdravnikov za odraslo populacijo in osem pediatrov. Obenem se je povečan obseg deloma razporedil med obstoječe zaposlene, saj zdravnikov močno primanjkuje. Število koncesionarjev pa je ostalo nespremenjeno – sedem zdravnikov za odrasle in en pediater.

