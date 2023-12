Zdravniki za 9. januar napovedali opozorilno stavko

Predstavniki sindikata Fides so za 9. januar napovedali stavko. Če ne bo nobenih trdih in uresničljivih zavez, se bo stavka nadaljevala 15. januarja, ko pa naj bi trajala do preklica. »Če vlada ne bo zagotovila varnosti zaposlenih, realizirala danih zavez iz sporazumov, ki jih je sama potrdila, bo 9. januarja 2024 v znak protesta potekala prva enodnevna opozorila stavka. Brez trdnih in uresničljivih zavez, se bo nadaljevala in stopnjevala en teden kasneje vse do izpolnitve stavkovnih zahtev,« so sporočili.

Predstavniki sindikata Fides so odgovornost za stavko pripisali vladi, ki ni izpolnila danih zavez. »Stavka je mila oblika tega, kar bo sledilo, če se v zdravstvu ne bo nič spremenilo,« je povedal predsednik sindikata Damjan Povh.

V sindikatu so opozorili, da je zimski čas znova napolnil bolnišnice in ambulante, kjer se zaposleni trudijo reševati nemogoče, hkrati so »zaradi pomanjkanja osebja, premajhnih in propadajočih čakalnic in sistemskih administrativnih neumnosti deležni jeze ljudi, ki jo stresajo še na preostale zaposlene, ki so tam le zato, zato da bi jim pomagali«.

Dodali so, da so razmere že leta izredne, edina predlagana rešitev te vlade pa je bila »zakonska uvedba prisilnega dela s premestitvami že danes preobremenjenih ljudi v zdravstvu po celi državi, prepoved, zahtevano prekomerno delo ne glede na zdravstvene in starostne omejitve ter celo prisilen vpoklic upokojenih zdravstvenih delavcev«.

Stavka poziv k dolgoročnim ukrepom

»Opozorilna stavka je poziv k dolgoročnim ukrepom, ki bodo obdržali najbolj dragoceno - naše osebje - v javni mreži. Mineva 425. dan od podpisanega in na vladi potrjenega sporazuma, s katerim so predstavniki države zdravnicam in zdravnikom, zobozdravnicam in zobozdravnikom in vsem zaposlenim v zdravstvu, ter v prvi vrsti tudi bolnikom, zagotovili, da začenja s pripravo sistemske zakonodaje in ureditvijo plačnega sistema, ki bo ustavil val odhodov in zapiranja oddelkov po slovenskih bolnišnicah,« so zapisali.

Kot nadaljujejo, že 565. dan spremljajo analize, zasedanja svetov in menjave ministrov z vsem osebje, rezultat pa so daljše čakalne dobe, zmeda med bolniki in zaposlenimi ter popolna izguba zaupanja v zdravstveni sistem, ki je bil leta zgled številnim državam v tujini. Pacienti svojo jezo in nemoč vse pogosteje izkazujejo z verbalnim in fizičnim nasiljem nad osebjem, ki so namesto pravih odločevalcev razumljeni kot krivci za njihove stiske, saj jih kot take slikajo podpihovalci iz ulice ter celo vidni predstavniki države.