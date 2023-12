Zdravniki in sestre odhajajo, oddelke zapirajo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih je iz naših bolnišnic in zdravstvenih domov odšlo toliko zdravnikov in medicinskih sester, da dejavnost marsikje ne poteka normalno in pacienti niso obravnavani tako, kot bi bilo po strokovnih smernicah potrebno, je pokazala anketa Mladih zdravnikov Slovenije, ki so jo izvedli med svojimi kolegi. Ne gre za posamične primere, ampak za krizo slovenskih bolnišnic nasploh.

Število zdravnikov, ki bolnišnice in zdravstvene domove zapuščajo, ne gre v stotine. Da zdravljenje neke vrste bolezni v manjši bolnišnici ugasne, je dovolj že, če jo zapustita eden ali dva zdravnika – edina, ki določene preiskave izvajata. Katerih je odšlo največ in zakaj?