V nadaljevanju preberite:

»Vsako jutro, ko se zbudim, odgrnem zavese in posteljem posteljo, pripravim kavo svojemu partnerju – saj se njegov dan ne more začeti brez nje. Potem je čas za polurno nego obraza pa za zajtrk in moje prehranske dodatke. Nato je na vrsti fitnes, preprosto kosilo …« Tako nekako svoj vsakdan opisujejo dekleta, ki ostajajo doma. Stay at home girlfriend je trend, ki je na tiktoku postal viralen.

Ob pogledu na tovrstne videe Dan Podjed prepozna premik k tradicionalizmu, k iskanju nekih klasičnih vlog, morda celo upor proti enakopravnosti spolov. Zanimivo se mu zdi, da v sodobnem digitalnem svetu in ob tehnološkem napredku postajamo kot družba vse bolj konservativni. »Ljudje se v teh časih hitro zaprejo v informacijske mehurčke, v katerih postanejo še bolj radikalno konservativni. Vračamo se k reku: Žena naj bo doma, čaka naj na moža. To se mi zdi povsem čudaški trend, o katerem sem mislil, da smo ga preživeli. A to vse še bolj kaže, da nobena pridobljena pravica ni večna,« v kontekstu prepovedi splavov v bližnji državi, kot je Poljska, pojasnjuje Podjed. S tem zadnjim se strinja tudi Vesna Vuk Godina, pravi pa, da bi morala postati sprejemljiva tudi pravica žensk, da si izberejo različne poti in načine življenja. Po njenem ženske, ki se odločijo za tak življenjski stil, stvar vidijo drugače, torej ne kot neenakost.