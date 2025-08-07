  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Zoper Hmezad TMT vloženo naznanilo suma kaznivega dejanja

    Izvajalec projekta, družba Hmezad TMT, je dobavil rabljeno opremo, čeprav je pogodba zahtevala novo.
    Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM: Vetrna elektrarna, ki ne izpolnjuje zahtev in zato predstavlja tveganje, ne bo priključena na električno omrežje. FOTO: Arhiv Dem
    Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM: Vetrna elektrarna, ki ne izpolnjuje zahtev in zato predstavlja tveganje, ne bo priključena na električno omrežje. FOTO: Arhiv Dem
    P. M.
    7. 8. 2025 | 14:33
    7. 8. 2025 | 14:45
    6:22
    Dravske elektrarne Maribor (DEM) so za to, da zaščitijo interese in da se izognejo morebitni zlorabi javnih sredstev, proti družbi Hmezad TMT, izvajalcu pri projektu vetrne elektrarne Mali Log, vložili naznanilo suma kaznivega dejanja.

    V zadnjih tednih se je v javnosti pojavilo veliko različnih informacij o projektu vetrne elektrarne Mali Log. Čas je, da jasno povemo, kaj se je zgodilo, pravijo.

    Izvajalec projekta, družba Hmezad TMT, je dobavil rabljeno opremo, čeprav je pogodba zahtevala novo. To je groba kršitev zahtev javnega naročila in sklenjene pogodbe. Gre za nesprejemljivo ravnanje in sum storitve kaznivega dejanja, je odločen direktor DEM Damjan Seme.

    Kot investitor ne bodo prevzeli te naprave in dopustili, da bi kadar koli obratovala, je dodal: »Vetrna elektrarna, ki ne izpolnjuje zahtev in zato predstavlja tveganje, ne bo priključena na električno omrežje.«

    Zagotovil je tudi, da niso črpali nobenih nepovratnih sredstev okoljskega ministrstva, da so ustavili vsa plačila izvajalcu in vključili neodvisne strokovnjake.

    Dravske elektrarne Maribor FOTO: Tadej Regent
    Dravske elektrarne Maribor FOTO: Tadej Regent

    »Danes smo – za zaščito interesov družbe Dravske elektrarne Maribor, državnega premoženja ter z namenom preprečevanja zlorabe javnega denarja – vložili naznanitev suma kaznivega dejanja proti izvajalcu. Tožilstvu smo dostavili več sto strani listinske dokumentacije, ki kaže na sum nezakonitega ravnanja izvajalca,« je javnosti sporočil Seme.

    »V družbi DEM imamo ničelno toleranco do prevar, zlorab in zavajanja. Pristojni organi bodo zdaj opravili svoje delo, z njimi bomo aktivno sodelovali,« je še povedal in dodal, da bodo »še naprej vztrajali pri tem, da bo vsak projekt voden zakonito, strokovno in transparentno«.

    Javni razpis v 2023, gradnja v 2024

    V DEM so gradnjo vetrne elektrarne začeli leta 2024. »Projekt vetrne elektrarne Mali Log je bil načrtovan kot eden prvih primerov sodobne vetrne tehnologije v Sloveniji, umeščen v prostor skladno z vsemi veljavnimi okoljskimi in prostorskimi predpisi. DEM je v vlogi investitorja izvedel vse potrebne postopke načrtovanja, pridobil ustrezna dovoljenja in izvedel javno naročilo za izbor izvajalca,« zatrjujejo.

    Projekt vetrne elektrarne Mali Log je bil načrtovan kot eden prvih primerov sodobne vetrne tehnologije v Sloveniji, umeščen v prostor skladno z vsemi veljavnimi okoljskimi in prostorskimi predpisi. DEM je v vlogi investitorja izvedel vse potrebne postopke načrtovanja, pridobil ustrezna dovoljenja in izvedel javno naročilo za izbor izvajalca.

    DEM

    Izbira izvajalca je bila v celoti vodena skladno z zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), zagotavlja Seme: »Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil 14. decembra 2023 ter v Uradnem listu EU 15. decembra 2023, kar pomeni, da je bilo javno naročilo objavljeno po odprtem postopku, s tem pa je bila objava naročila jasna, pregledna in dostopna vsem zainteresiranim ponudnikom.«

    Na razpis sta se prijavila dva ponudnika, pri čemer je bila ponudba neizbranega ponudnika za skoraj milijon evrov višja od izbranega.

    Ponudnik je predložil vsa zahtevana zavarovanja in dokazila

    Konzorcij izvajalcev je bil izbran na podlagi preveritve izpolnjevanja zahtevanih referenc in drugih razpisnih pogojev, skladno z določili razpisne dokumentacije v postopku javnega naročila, še pojasnjujejo na DEM.

    Ob podpisu pogodbe je konzorcij izvajalcev razpolagal z vsemi zahtevanimi dokazili, skladno z razpisnimi zahtevami, vključno z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    DEM ni sodeloval pri izbiri in nakupu vetrne turbine

    DEM ni izbral ali sodeloval pri izbiri proizvajalca vetrne turbine, pravi Seme: »Dobava in montaža opreme je (bila) v pristojnosti izvajalca, ker je šlo za izvedbo projekta ’na ključ’. Za skladnost izbrane opreme z razpisno dokumentacijo in zakonodajo odgovarja izvajalec, DEM pa skladno s tem izvaja postopke preverjanja skladnosti.«

    S proizvajalcem vetrne turbine, turškim podjetjem Soyut Wind, DEM nimajo pogodbenega razmerja.

    Poročilo EIMV

    Dravske elektrarne Maribor FOTO: Tadej Regent
    Dravske elektrarne Maribor FOTO: Tadej Regent

    Po izvedbi montažnih del na projektu VE Mali Log so v DEM zaznali tehnična neskladja. Od izvajalca so »večkrat dosledno in nemudoma zahtevali pojasnila, dodatna dokazila o skladnosti objekta z zahtevami javnega naročila in odpravo neskladij«.

    Ker po njihovi oceni, kot pravijo, dodatna pojasnila in dokazila niti po dodatnem roku in dostavi dokumentacije niso izkazovala ustrezne skladnosti objekta z zahtevami javnega naročila, so se odločili za dodatna preverjanja in presoje.

    Sredi julija 2025 so prejeli poročilo, ki ga je na zahtevo DEM pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) in ki – tako DEM – »jasno dokazuje neskladnost objekta VE Mali Log z zahtevami javnega naročila ter podpisano pogodbo«: varno obratovanje trenutno ni zagotovljeno, vetrna elektrarna pa ne ustreza opisu nove naprave in izkazuje neustreznost z zahtevami zakonodaje s področja elektroenergetske opreme in varnosti.

    V juniju 2024 je družba DEM prejela sklep o sofinanciranju projekta z ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Rok za možnost črpanja sredstev je do septembra 2025.

    Do tega trenutka sredstev iz javnega poziva nismo črpali, zagotavljajo, saj sta pogoja za izplačilo sredstev zaključen projekt in predaja objekta v obratovanje.

    V interesu nadaljnje preiskave, ki jo bodo vodili pristojni organi, ta trenutek podrobnosti ne razkrivajo, še pravijo.

    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Šport in rekreacija v Ljubljani

    V bežigrajski soseski Savsko naselje bodo začeli brneti gradbeni stroji

    Za gradnjo športnega parka občina namenja 1,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija in država.
    Manja Pušnik 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
