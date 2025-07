Ameriški javni mediji brez državnega denarja

Po ameriškem senatu je krčenje državnih sredstev za javne medije sprejel tudi predstavniški dom. Javna radijska postaja NPR in televizijska PBS bosta ob milijardo dolarjev, državnemu proračunu pa bodo vrnili tudi osem milijard dolarjev za ukinjeno agencijo za mednarodni razvoj USAID.

Republikanski predsednik Donald Trump s tem pomirja republikanske kongresnike, ki so morali pred kratkim s tako imenovanim velikim čudovitim zakonom glasovati tudi za večje zadolževanje. Del prihranjenega denarja so našli v uradu za vladno učinkovitost DOGE, ki po spektakularnem prelomu Elona Muska s Trumpom nadaljuje delo, pri drugem gre za uresničitev Trumpovih predvolilnih obljub. Na ameriški levici žalujejo. National Public Radio (NPR) in Public Broadcasting Service (PBS) sta bila doslej zelo navzoča v ameriškem medijskem prostoru.

Direktorici NPR in PBS Katherine Maher in Paula Kerger med pričanjem v kongresu. FOTO: Drew Angerer/AFP

»Znamenita agencija ZDA, ki je nastala leta 1961 pod predsednikom Kennedyjem s ciljem zagotovitve globalne stabilnosti s široko izbiro človekoljubnih in razvojnih programov, je zdaj tudi uradno končala delo,« so v začetku julija pri NPR obžalovali ukinitev USAID. Zdaj se morajo tudi sami bati za svoj obstoj ali vsaj za številne programe, ki jih poslušajo po vseh ZDA. Ustanovljeni pod demokratskim predsednikom Lyndonom Johnsonom se financirajo tudi s prispevki lokalnih radijskih postaj, s katerimi sodelujejo, ter prostovoljnimi prispevki poslušalcev. Tako kot pri leta 1970 ustanovljeni PBS pa so bili državni prispevki pomemben del njihovega proračuna.

Washingtonska centrala National Public Radio (NPR). FOTO: Saul Loeb/AFP

Trump je vsem njim očital, da so sovražni do njega in zelo pristranski do demokratov. Njegov State Department je USAID obtoževal skrenitve s prvotne misije odgovornega spodbujanja ameriških interesov v tujini. Po besedah žvižgača Urija Berlinerja NPR v svoji washingtonski centrali ne zaposluje niti enega urednika na republikanskih volilnih seznamih, vseh 87 je menda na demokratskih. To se je menda kazalo tudi pri poročanju, saj je javna radijska postaja nekritično objavljala neresnice o računalniku nekdanjega predsedniškega sina Hunterja Bidna, sodelovanju Trumpa z Rusijo in zadnji pandemiji. Nekritično so menda sprejemali tudi vse »prebujene« demokratske programe in širili razumevanje ameriške levice, kaj se dogaja v krizi na Bližnjem vzhodu.

​Republikanski predsednik je ukinitev sredstev za NPR in PBS na svojem družbenem omrežju slavil kot veliko stvar: »Republikanci so to zaman poskušali štirideset let.« S sovražnimi novinarji se vse bolj spopada tudi po sodni poti. Časopisu Wall Street Journal in lastniku Rupertu Murdochu je pravkar zagrozil s tožbo zaradi članka o obscenem pismu, ki naj bi ga za petdeseti rojstni dan napisal pokojnemu finančniku in pedofilu Jeffreyju Epsteinu, televizijska postaja ABC je morala zaradi besed voditelja Georgea Stephanopoulosa o Trumpovem posilstvu publicistke E. Jean Carroll plačati visoko odškodnino.

Anna Paulina Luna FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Predsednik, ki so mu lani demokratski tožilci grozili s 700 leti zaporne kazni, zdaj vse pogosteje tudi sam uporablja sodno pot za obračunavanje z nasprotniki, prav tako drugi republikanski politiki. Floridska predstavnica Anna Paulina Luna je najavila kazensko prijavo predsednika ameriške centralne banke Fed Jeroma Powlla, ki je za obnovo washingtonske centrale potrošil 2,5 milijona dolarjev. Trump že dolgo daje vedeti, da bi se rad znebil guvernerja, ki noče nižati obrestnih mer.