Ameriški lov na rdeči cepelin

Demokratsko Belo hišo in Pentagon v vsakem primeru čakajo vprašanja jeznih republikancev, ki sumijo, da so ameriške oblasti za balon vedele že vse od konca januarja, ko naj bi se prek zahodne obale Aljaske začel pomikati proti Montani. Uradno so ga opazili šele nad tamkajšnjim vojaškim oporiščem Malmstrom, enim od treh z velikimi zalogami medcelinskih balističnih raket, in še to predvsem zaradi fotografije v lokalnem časopisu Billings Gazette. V Pentagonu so omenjali tudi tri podobne incidente v času prejšnje republikanske administracije, kar so nekdanji predsednik Donald Trump in njegovi vojaški in obveščevalni vrhovi odločno zanikali.