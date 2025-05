Avto med parado v čast nogometašev Liverpoola zapeljal med ljudi

Med parado v počastitev nogometašev Liverpoola, ki so osvojili Premier ligo, je v množico zapeljal avto. Policija je poročila o incidentu prejela nekaj po 18. uri in že pridržala moškega. Tudi reševalne službe so se hitro odzvale in prispele na Water Street. O morebitnih žrtvah ni poročil, so pa bili v incidentu, kot poročajo tuji mediji, med njimi BBC in Guardian, poškodovani.

Policija je sporočila, da so aretirali 53-letnega belega Britanca, a ni jasno, ali naj bi bil on voznik.

Policija Merseysidea je izdala izjavo, v kateri je zapisala, da je osumljenec 53-letni belopolti Britanec z območja Liverpoola.

Guardian poroča, da so tudi detektivi za boj proti terorizmu del preiskave.

Preiskavo v tej fazi vodi policija Merseysidea, ki pokriva Liverpool. Policisti imajo podporo protiteroristične enote severozahodne Anglije, medtem ko detektivi poskušajo ugotoviti, zakaj je avtomobil trčil v pešce, ki so bili na območju, da bi proslavili Liverpoolovo osvojitev naslova prvaka Premier lige.

Vključitev protiterorističnih policistov v zgodnjih fazah preiskave je previdnostni ukrep, saj detektivi poskušajo ugotoviti morebiten motiv za trčenje in ali je bilo namerno ali nenamerno.

FOTO: Paul Ellis/AFP

Posnetki s prizorišča prikazujejo policijske trakove okoli ceste, polne smeti, na kraju so tudi gasilci. Fotografije prikazujejo ljudi na nosilih.

Grozljivo dogajanje

Nogometni klub Liverpool FC je ob osvojitvi naslova pripravil parado z avtobusom z odprto streho, pri kateri so navijači stali ob celotni, deset milj dolgi trasi.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Po poročanju tiskovne agencije PA sta premier Keir Starmer in notranja ministrica Yvette Cooper obveščena o dogodkih.

Tiskovni predstavnik severozahodne reševalne službe je dejal: »Sodelujemo pri odzivu na incident v središču Liverpoola. Trenutno ocenjujemo situacijo in sodelujemo z drugimi službami. Naša prednostna naloga je, da poškodovani čim prej prejmejo potrebno medicinsko pomoč.«

Premier Keir Starmer dogajanje v Liverpoolu opisuje kot grozljivo: »Moje misli so z vsemi poškodovanimi ali prizadetimi,« je dejal in nadaljeval: »Želim se zahvaliti policiji in reševalnim službam za njihov hiter in dosleden odziv na ta šokanten incident.«

»Slišali smo krike, bil je grozljiv prizor,« besede očividcca povzema BBC.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Natasha Rinaldi je v času incidenta iz dnevne sobe svoje prijateljice opazovala parado nogometnega kluba Liverpool. V pogovoru za tiskovno agencijo PA se spominja: »Bilo je tako glasno. Ljudje so se slišali obupano. Potem pa smo pogledali skozi okno in videli, da je avto povozil ljudi.«

»Slišali smo samo krike in krike. Bili smo zelo zmedeni. Nekaj ​​mojih prijateljev je bilo tam spodaj in avto je bil tako blizu njih. Bil je grozen prizor, nihče ga ni pričakoval.«