Beograjski grobarji in balkanski wagnerjevci nezaželeni

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je moldavska predsednica Maia Sandu obtožila Rusijo, da s pomočjo plačancev iz Srbije, Črne gore in Belorusije snuje državni udar v njeni državi, so izgnali iz države skupino nogometnih navijačev beograjskega Partizana ter začasno zaprli nebo nad Moldavijo. Moskva, Beograd in Podgorica so zanikali vpletenost v domnevne načrte za rušenje oblasti v najrevnejši evropski državi, ki meji na Ukrajino in jo vidijo kot morebitni naslednji cilj ruske agresije.