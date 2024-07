Biti ali ne biti za Joeja Bidna

V nadaljevanju preberite:

Bidnu naklonjeni mediji poročajo, da naj bi za poskusi njegove upokojitve stal prejšnji demokratski predsednik Barack Obama, sedanjemu predsedniku naj bi stali ob strani le sorodniki in najožji politični prijatelji. Tisti, ki dvomijo o umskih sposobnostih demokratskega predsednika in so ga že med njegovo prvo predvolilno kampanjo obtoževali skrivanja v delawarskih kleteh, so doslej domnevali, da za njim stoji prav Obama, pod katerim je Biden služil kot podpredsednik države.