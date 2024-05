Boeing bo zaradi kršitve sporazuma z vlado lahko tarča kazenskega pregona

Ameriški proizvajalec letal Boeing je po oceni oblasti v ZDA kršil pogoje sporazuma z vlado, ki je podjetje v zameno za zajetno odškodnino in uvedbo več ukrepov zaščitil pred kazenskim pregonom po strmoglavljenju dveh njegovih letal v letih 2018 in 2019. Kršitev sporazuma bi pomenila, da Boeing lahko kazensko preganjajo.

Pravosodno ministrstvo ZDA je ocenilo, da je Boeing kršil sporazum, ki ga je po dveh smrtonosnih nesrečah v letih 2018 in 2019 dosegel z vlado. Kršitev sporazuma bi pomenila, da bodo podjetje lahko preganjali zaradi morebitnih kršitev zvezne zakonodaje, povezanih s tema nesrečama.

V skladu s sporazumom je Boeing plačal kazen v višini 243 milijonov dolarjev, v zameno pa vlada ni nadaljevala preiskave domnevne goljufije v zvezi s podajanjem pomanjkljivih informacij pri certificiranju Boeingovega modela 737 max.

Boeing bi ob tem moral uvesti ustrezen program za skladnost in etiko za preprečevanje goljufij, vendar podjetje tega ni storilo, po poročanju nemške tiskovne agencije DPA izhaja iz danes objavljenih sodnih dokumentov.

Pravosodno ministrstvo je Boeingu za uradni odgovor dalo čas do 13. junija, v vmesnem obdobju pa bo presodilo, kako bo ravnalo v tej zadevi. V podjetju sicer menijo, da so sporazum upoštevali, in napovedujejo zagovor.

Gre za primer, povezan z dvema nesrečama, v katerih sta bili udeleženi Boeingovi letali 737 max. Skupno je umrlo 346 ljudi, po podatkih preiskovalcev pa je bila kriva programska oprema za podporo pilotom, ki je posegala v upravljanje letala bolj, kot bi bilo treba.

Boeing je bil tarča kritik, ker so ob pridobivanju certifikata pri ameriških pristojnih organih za ta model letala trdili, da posebno usposabljanje pilotov za omenjeno programsko opremo ni potrebno.

Boeing se je v zadnjem času večkrat znašel pod drobnogledom javnosti in oblasti, potem ko so bila letala te družbe udeležena v več nesrečah. Prav tako ga preiskuje ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA), ki od družbe zahteva, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti. Na napake in malomarnosti pri proizvodnji Boeingovih letal so večkrat opozorili tudi žvižgači znotraj podjetja.