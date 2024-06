(V ŽIVO) Skrajna desnica prva v Avstriji, druga v Nemčiji

19:48 Na Hrvaškem je s 33,7 odstotka glasov slavila vladajoča desnosredinska stranka HDZ, sledi ji levosredinska SDP s 27,8 odstotka glasov, kažejo izidi vzporednih volitev. V evropski parlament se bosta uvrstili tudi stranki Domovinsko gibanje z 8,6 odstotka glasov in Zmoremo! s 5,8 odstotka glasov, je hrvaške medije povzela STA. Volitve na Hrvaškem je sicer zaznamovala nizka volilna udeležba. Do 16.30 je namreč glasove oddalo le okoli 15 odstotkov volilnih upravičencev. To je precej manj v primerjavi z volitvami leta 2019, ko jih je do istega časa volilo 21,3 odstotka, pa tudi z volitvami leta 2014, ko je volilo 16,4 odstotka volilnih upravičencev, je poročala Hina.

19:41 Po internih strankarskih projekcijah, ki jih je pridobil naš dopisnik Peter Žerjavič, naj bi na podlagi dostopnih podatkov na tokratnih evropskih volitvah zmagala desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) s 187 mandati, na drugem mestu bodo socialisti (S&D) s 139 poslanci. Liberalni Renew naj bi po novem imel le 81 mandatov, evropski konservativci in reformisti (ECR) 80, Identiteta in demokracija 65, Zeleni 52, Levica pa 27. V evropskem parlamentu bodo prve rezultate, zbrane z vzporednimi volitvami in nacionalnimi projekcijami, po napovedih objavili med 20. in 21. uro.

19:33 V pričakovanju izidov tokratnih volitev je vredno obnoviti, kakšne so pristojnosti evropskega parlamenta. Ta v arhitekturi Evropske unije namreč nima enake vloge kot zakonodajna veja oblasti v državah članicah. Glavna pristojnost edine neposredno voljene evropske institucije je potrjevanje predsednika evropske komisije in nato še celotnega komisarskega kolegija, kar nekoč ni bilo samoumevno. Če predlagani komisarski kandidati ne prepričajo pristojnega parlamentarnega odbora, je verjetno (a nikakor ne nujno), da bo morala država članica izbrati novega kandidata. Evropski parlament se lahko med mandatom tudi odloči za izglasovanje nezaupnice celotni evropski komisiji (ne pa predsedniku ali posameznemu komisarju). Več o pristojnostih parlamenta si lahko preberete v tekstu našega bruseljskega dopisnika Petra Žerjaviča.

19:27 Na evropskih volitvah na Cipru so največ glasov, 25 odstotkov, glede na vzporedne volitve dobili desnosredinski krščanski demokrati (Disy), na drugem mestu je leva stranka Akel s 23 odstotki. Velik uspeh je dosegel 24-letni vplivnež Fidias Panajiotu, ki je osvojil med 16 in 18 odstotkov glasov, s tem pa tretje mesto med strankami. »Dosegli smo čudež,« je youtuber Panajiotu, ki je osvojil sedež v evropskem parlamentu, dejal za televizijo Alpha TV po objavi izida vzporednih volitev, je poročal Politico Europe. Cipru pripada šest poslanskih sedežev.

INFOGRAFIKA: Delo

19:15 V Grčiji je glede na izide vzporednih volitev z okoli 30 odstotki glasov zmagala vladajoča konservativna stranka Nova demokracija (ND). Drugo mesto je osvojila glavna opozicijska stranka, levičarska Siriza s približno 16 odstotki glasov, tretje pa socialistična stranka Pasok z okoli 12 odstotki. ND je sicer dobila manj glasov kot na parlamentarnih volitvah junija lani, ko jih je dobila 40,5 odstotka, pa tudi manj kot na evropskih volitvah leta 2019, ko je prejela dobrih 33 odstotkov glasov, je poročal Politico Europe. Na četrto mesto se je uvrstila komunistična stranka KKE z 9,1 odstotka glasov.

Grški premier Kiriakos Micotakis. FOTO: Aris Messinis/Afp

19:06 Približno petdeset milijonov Francozov z volilno pravico danes voli 81 evropskih poslancev z rekordnih 38 kandidatnih list. Volišča so se odprla ob 8. uri zjutraj in se bodo zaprla ob 20. uri, poroča Delova novinarka Nina Gostiša. Javnomnenjske raziskave zmago napovedujejo Nacionalnemu zboru Marine Le Pen; nosilec liste je predsednik stranke in evroposlanec Jordan Bardella. Volilna udeležba zna preseči tisto iz leta 2019: do 17. ure je glasovalo 45,26 odstotkov volivcev, leta 2019 pa do te ure 43,29 odstotkov in skupno 50,1 odstotkov.

18:57 V Malti, najmanjši državi članici Evropske unije, je vladajoča laburistična stranka glede na delne rezultate utrpela izgube v primerjavi z zadnjimi evropskimi volitvami, poroča STA. Kljub temu je premier Robert Abela danes razglasil zmago. Na sobotnih volitvah naj bi laburisti prejeli tri od šestih sedežev v Evropskem parlamentu. Še dva oz. tri sedeže naj bi na Malti prejela opozicijska konservativna Nacionalistična stranka, ki ji pripada tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Glede na delne rezultate ji je uspelo obdržati sedež v parlamentu.

Predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola med odgovarjanjem na vprašanja novinarjev pred voliščem v kraju Sliema na Malti. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

18:50 V Španiji, četrti največji članici sedemindvajseterice je do 18. ure svoj glas oddalo 38 odstotkov volilnih upravičencev. To je za 11 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju leta 2019. Javnomnenjske ankete sicer zmago napovedujejo konservativni Ljudski stranki (PP) pred vladajočimi socialisti (PSOE) in skrajno desnim Voxom.

18.41 Volivci tokrat izbiramo 720 poslancev. Sestava evropskega parlamenta se prouči pred vsakimi volitvami, pri čemer ima lahko, kakor določajo pogodbe, zakonodajno telo največ 751 poslancev (vključno s predsednikom), posamezna država pa ne more imeti več kot 96 in manj kot šest mandatov, kolikor jih imajo Ciper, Luksemburg in Malta. Njihovo število je odvisno od velikosti prebivalstva posamezne države. Z drugimi besedami: članicam z več prebivalci v parlamentu pripada več glasov, vendar je njihovo število po načelu upadajoče sorazmernosti ponderirano v korist članic z manj prebivalci. Slovenija jih bo po novem imela devet, kar je največ do zdaj.

18:35 V Nemčiji so med tremi partnerji vladajoče vladne koalicije najbolj padli Zeleni, in sicer z 20,5 odstotka leta 2019 na vsega 12 odstotkov po tokratnih vzporednih volitvah. Socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza so s 15,8 odstotka zdrsnili na 14 odstotkov. Liberalci (FDP) pa so dobili le pet odstotkov glasov. Levo populistično zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW), ki je bilo ustanovljeno januarja, je doseglo 5,5 odstotka glasov, kažejo rezultati vzporednih volitev.

18:30 Volišča so se v nekaterih državah odprla že pred današnjim dnem. Prvi so v četrtek glasovali Nizozemci, ki so po izidih vzporednih volitev najvišjo podporo namenili skupni listi Delavske stranke in Zelene Levice, ki naj bi v naslednjem sklicu evropskega parlamenta imela osem poslanskih mandatov. Mandat manj si lahko obeta drugouvrščena skrajno desna Stranska za svobodo (PVV) pod vodstvom Geerta Wildersa.

18:13 Po vzporednih volitvah so v Nemčiji, največji članici Unije, ki ima v evropskem parlamentu 96 mandatov, zmagali opozicijski krščanski demokrati (CDU) s 23,5 odstotka glasov. Na drugo mesto se je s 16,5 odstotka uvrstila radikalno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Pred petimi leti je zanje glasovalo 11 odstotkov ljudi v Nemčiji.

Voditelja skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel in Tino Chrupalla med nagovorom članom stranke po zaprtju volišč v Berlinu FOTO: Annegret Hilse/Reuters

18:02 V Avstriji so na evropskih volitvah zmagali skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) s 27 odstotki glasov, kažejo izidi vzporednih volitev, objavljeni po zaprtju volišč ob 17. uri. Na drugem mestu je vladajoča konservativna ljudska stranka (ÖVP) s 23,5 odstotka, tesno pa jim sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23-odstotno podporo, so poročali avstrijski mediji. Za Zelene in liberalni Neos je glede na vzporedne volitve glasovalo po 10,5 odstotka Avstrijcev. Ostali dve stranki, ki sta sodelovali na volitvah, avstrijski komunisti (KPÖ) in Demokratično, nevtralno, avtentično (DNA), sta ostali pod štiriodstotnim pragom. Severni sosedje imajo v evropskem parlamentu 20 mandatov. Na volitvah pred petimi leti je FPÖ s slabimi dvajsetimi odstotki prejetih glasov pristala na tretjem mestu.

18:00 Več kot 360 milijonov volilnih upravičencev od četrtka voli 720 poslancev, kolikor jih bo v prihajajočem sklicu imel evropski parlament. Prvi so – že v četrtek – svoje evropske predstavnike izbrali na Nizozemskem, kot zadnja se bodo volišča ob 23. uri zaprla v Italiji. Do takrat bo treba počakati tudi na prve začasne rezultate. Spremljate jih lahko na delo.si, kjer bomo prej objavljeni tudi rezultate vzporednih volitev po posameznih članicah in druge projekcije.