Nekdanji zaposleni se boji leteti, ker ve, kako izdelujejo dele letal

Nov udarec za ugled podjetja Boeing: nekdanji nadzornik za kakovost v družbi Spirit AeroSystems v Kansasu Santiago Paredes je za BBC povedal, da je na delih, ki jih je družba dobavljala izdelovalcu letal, pogosto odkril tudi do dvesto napak. Ko je na to začel opozarjati, so se nanj usuli očitki, da povzroča težave in upočasnjuje delo.

Predstavnik podjetja, ki je še zmeraj največji dobavitelj letalskih delov za Boeingova letala 737 max in delno za model 787 dreamliner, se z njegovimi trditvami »nikakor ne strinja«. Paredes je o svojih očitkih spregovoril v pogovoru za BBC in ameriško mrežo CBS. V podjetju Spirit je bil zaposlen med letoma 2010 in 2022.

Na trupih letal, ki naj bi jih dostavili Boeingu, je običajno našel od 50 do 200 okvar ali napak, »odkril sem precej manjkajočih pritrdilnih spojk, precej zvitih delov, včasih so nekateri deli celo manjkali«. V Boeingu se na njegove trditve niso odzvali. Spirit AeroSystems in Boeing so preiskovalci vzeli pod drobnogled januarja, po tistem, ko je s povsem novega letala 737 max 9 družbe Alaska Airlines po vzletu v Portlandu odpadel panel z vrati. Letalo je zasilno pristalo z zevajočo odprtino v trupu, preiskovalci so pozneje odkrili, da so vrata, ki so jih izdelali v Spiritu, Boeingovi inženirji odstranili, da bi popravili nepravilno nameščene zakovice. Ameriška Zvezna uprava za letalstvo je zato sprožila preiskavo delovnih postopkov v obeh družbah in ta je v več primerih pokazala, da podjetji nista upoštevali ustaljenih praks nadzora kakovosti proizvodnje.

Resne in manjše napake

Paredes je za BBC povedal, da so bile nekatere napake, ki jih je kot nadzornik kakovosti odkril v Spiritu, manjše, nekatere pa bolj resne, vendar pa so nanj ves čas pritiskali, naj bo manj pedanten. »Nenehno so se pritoževali, zakaj sploh pregledujem dele in odkrivam napake, zanimalo jih je le to, da izdelke odpremijo, da izpolnijo dogovore o kvotah, času pošiljanja in stroških. Če je bilo s številkami vse v redu, jih kakovost izdelkov ni res zanimala.« Paredesov nadrejeni mu je tudi namignil, naj spremeni način poročanja o napakah, da bi bilo njihovo skupno število manjše. »V Spiritu sem srečal precej ljudi, ki so se bali leteti z Boeingovimi letali, ker so videli, kako sestavljamo trupe,« je povedal Paredes in dodal, da bi se bal leteti z letali, katerih dele so proizvedli v Spiritu.

Več njegovih pričanj o izkušnjah pri delu v Spiritu se je znašlo v tožbi, ki so jo proti podjetju sprožili nezadovoljni delničarji. Paredes, nekdanji tehnik v ameriški vojski, je v dokazni dokumentaciji omenjen kot »nekdanji zaposleni 1«, tokrat je prvič javno spregovoril s svojim imenom. Njegov nekdanji kolega Joshua Dean, čigar obtožbe so tudi del tožbe, je po nenadni hospitalizaciji zaradi težav z dihanjem obolel za pljučnico in hudo bakterijsko okužbo in prejšnji teden preminil.