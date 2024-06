Vojna z baloni, USB-ključki in smetmi

Potem ko so južnokorejski aktivisti v četrtek nad severno sosedo poslali balone z USB-ključki s K-pop glasbo, priljubljeno TV-romanco Zimska sonata, dolarskimi bankovci in letaki, na katerih kritizirajo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, so v obratni smeri – torej v Južno Korejo – v soboto spet prileteli baloni, napolnjeni s smetmi. Iz Seula so sporočili, da bodo po šestih letih obnovili svoje propagandne oddaje z novicami, kritičnimi do severa, in popularno glasbo.

Od konca maja naj bi Severna Koreja sosedi poslala 3500 balonov. Foto Reuters

Milijoni balonov

Gre za velikanske zvočnike, ki stojijo ob demilitariziranem območju, ki deli Korejski polotok od konca korejske vojne, in jih je podnevi slišati deset kilometrov daleč, ponoči pa dvakrat dlje. Predvajajo program, ki ga Severni Korejci nimajo možnosti poslušati. Pjongjang je začel pošiljati balone s smetmi, iztrebki, plastiko in zemljo konec maja kot maščevanje za letake proti severu, ki jih uporabljajo aktivisti skupine Borci za osvoboditev Severne Koreje. Ti so že leta znani po inovativnem aktivizmu: z množico balonov pošiljajo v zaprto državo prodemokratične vsebine, devedeje s prizori iz svobodnega sveta, pa tudi hrano in zdravila ... Baloni dosežejo Pjongjang v približno treh do štirih urah, poslali so jih več kot dva milijona. Podporniki teh akcij so prepričani, da so izjemno učinkovito orožje v boju za spremembe v najbolj izolirani državi na svetu. Toda zadnje pošiljke severne sosede izstopajo po tem, da prenašajo smeti. Od konca maja naj bi Severna Koreja v Južno poslala 3500 balonov. Po pisanju CNN, ki se sklicuje na severnokorejski državni medij, naj bi šlo za 15 ton smeti.

Velikanski zvočniki ob demilitariziranem območju, ki deli Korejski polotok od konca korejske vojne. Foto Reuters

Južnokorejska vojska je danes sporočila, da je za zdaj zrak čist, nevarnih snovi pa niso odkrili. So pa opozorili javnost, naj se ne dotikajo balonov in naj bodo pozorni na padajoče predmete. Tamkajšnji aktivisti vztrajajo. Na sever bodo še naprej pošiljali balone »resnice in svobode«.

S smetmi nad smeti

Severnokorejski prebežniki in aktivisti v Južni Koreji že desetletja spuščajo balone z letaki in paketi pomoči. Leta 2015 je aktivist poslal helijeve balone z devedeji komedije, v kateri nameravata Američana ugrabiti severnokorejskega voditelja. Za okužbe s covidom-19 so v Severni Koreji obdolžili prav balone iz Seula, češ da je bil v njih virus. Pred nekaj leti so aktivisti na predvečer božiča čez mejo spustili štiri velike balone, na katere so pripeli okoli 800 parov zimskih nogavic. »Nismo pozabili na naše brate. Prosimo, ostanite živi do združitve,« so zapisali.

Južna Koreja je leta 2018 s sporazumom med državama prenehala oddajati propagando prek zvočnikov. Severna Koreja je namreč izjemno občutljiva na takšne kampanje, saj večina od 26 prebivalcev države nima dostopa do tujih medijev. John Lie, sociolog s kalifornijske univerze Berkeley, ki je pisal o zgodovini K-popa, korejske popularne kulture, je nedavna dejanja pripisal prepričanju, da so bili baloni uspešni, »vsaj glede na to, da se severnokorejske oblasti zdaj s smetmi odzivajo na tisto, za kar menijo, da so smeti,« je zapisal za Washington Post. »Popkultura ima lahko subverziven učinek na avtoritarne režime,« je dodal.