Modi prisegel za nov premierski mandat

Indijski premier Narendra Modi, čigar hindujska nacionalistična stranka (BJP) je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, je danes zaprisegel za nov, že tretji mandat. BJP je na volitvah sicer prejela manj glasov od pričakovanj in izgubila absolutno večino v parlamentu, zaradi česar bo pri vladanju odvisna od koalicijskih partnerjev.

Modi je na posebni slovesnosti v družbi strankarskih kolegov in koalicijskih partnerjev prisegel, da bo varoval indijsko ustavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petnajstčlansko Nacionalno demokratično zavezništvo (NDA), ki ga vodi stranka BJP in je na maratonskih volitvah dobilo za oblikovanje vlade več kot zadostno večino 293 poslancev, je v sredo sporočilo, da so se dogovorili za oblikovanje vlade in da so za svojega vodjo soglasno uradno izbrali Modija.

Modiju je za njegov tretji mandat na položaju predsednika indijske vlade danes čestital tudi premier Robert Golob. Kot je sporočil prek vladnega profila na družbenem omrežju X, se veseli nadaljnje krepitve odnosov med Slovenijo in Indijo ter nadaljnjega sodelovanja v mednarodnih forumih.

Modijeva BJP je na volitvah osvojila 240 poslanskih sedežev v 543-članskem spodnjem domu parlamenta in ostala največja parlamentarna stranka, vendar je po desetih letih izgubila absolutno večino. V dosedanjem sklicu je imela 303 poslance, sedaj pa jih ima skupaj z zaveznicami 293, potem ko so jih doslej imele 353.

Po drugi strani se je v nasprotju s pričakovanji okrepil opozicijski tabor pod vodstvom Kongresne stranke. Ta je glede na volitve leta 2019 skoraj podvojila število sedežev z 52 na 99 in ostaja druga največja stranka v parlamentu. Skupaj z zaveznicami v opozicijski koaliciji INDIA ima 232 poslancev.

Volitve so potekale od 19. aprila do 1. junija, volilnih upravičencev je bilo skoraj milijarda, udeležilo pa se jih je rekordnih 642 milijonov volivcev.