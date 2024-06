Najsodobnejši kineziološki center – BlackBox

S sodobno opremljenimi prostori in inovativnim pristopom je center odraz najnovejših trendov na področju preventivne vadbe, telesne priprave in dobrega počutja. Združuje strokovnost, posamezniku prilagojene kineziološke vadbe in vrhunsko vadbeno okolje, kar obljublja popolno izkušnjo za vse, ki si želijo osebnega pristopa k boljšemu zdravju in boljši telesni pripravljenosti

V BlackBox centru je v ospredju posameznik, za katerega oblikujemo prilagojene in učinkovite kineziološke programe. S tem se izognemo enotnim rešitvam in vsakega vadečega obravnavamo individualno, upoštevajoč njegove specifične potrebe. Ta pristop omogoča doseganje najboljših rezultatov in zagotavljanje osebne izkušnje, ki je ključna za ustrezno telesno pripravljenost in splošno kondicijo.

Sodobno opremljen vadbeni center, ekipa izkušenih kineziologov in inovativni pristopi zagotavljajo vrhunsko vadbeno izkušnjo. Verjamemo, da je individualiziran pristop ključ do trajnega uspeha in dobrobiti vseh, ki nam zaupajo svoje zdravje in dobro počutje.

Storitve

FOTO: BlackBox Center

Obravnava vsakega posameznika, ki pride v BlackBox center, se začne z uvodnim posvetom, ki vključuje analizo gibalnih vzorcev ter testiranje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Na podlagi rezultatov in ciljev vsakemu posamezniku pripravimo program vadbe. Poleg izdelave vadbenih programov ponujamo tudi prehransko svetovanje in redne meritve telesne sestave.

Nov vadbeni center ponuja vrhunsko izkušnjo funkcionalne vadbe, kar je še posebej primerno za sedečo populacijo in posameznike s kroničnimi bolečinami ali mišično-skeletnimi poškodbami. V BlackBox centru verjamemo, da je vsak posameznik edinstven in si zasluži prilagojen pristop za doseganje najboljših rezultatov in izboljšanje splošne kondicije.

Ponudba storitev v BlackBox centru na področju kineziologije zajema preventivno vadbo, osebno trenerstvo ena na ena, vadbo v manjši skupini, vadbo za podjetja in programe za športnike.

Preventivna vadba je namenjena posameznikom, ki okrevajo po mišično-skeletnih poškodbah ali operacijah. Pod strokovnim vodstvom kineziologov v BlackBox centru boste izvajali prilagojen program, ki vključuje vaje gibljivosti in moči s ciljem vzpostaviti funkcionalnosti poškodovanega dela telesa in zmanjšanje bolečin. Ta pristop omogoča varno in učinkovito rehabilitacijo po opravljeni fizioterapevtski obravnavi in preprečevanje ponovnih poškodb.

Osebno trenerstvo (1 na 1) ponuja individualizirane vadbene programe, prilagojene specifičnim ciljem in potrebam vsakega posameznika. Trenerji spremljajo napredek, motivirajo in prilagajajo vadbo glede na rezultate in cilje stranke. Ta storitev je idealna za tiste, ki iščejo intenzivno in osebno usmerjeno vadbeno izkušnjo, ki bo optimizirala njihovo telesno pripravljenost in dosegla zastavljene cilje.

FOTO: BlackBox Center

Vadba v manjši skupini združuje prednosti individualnega pristopa z dinamičnim vzdušjem skupinske vadbe. Programi so zasnovani tako, da ustrezajo različnim ravnem telesne pripravljenosti, z namenom izboljšanja splošne kondicije, moči in vzdržljivosti. Manjše skupine omogočajo trenerjem, da se posvetijo vsakemu posamezniku, kar zagotavlja učinkovito in varno vadbo.

Vadba za podjetja je prilagojena potrebam zaposlenih in vključuje programe, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, zmanjšujejo stres ter izboljšujejo produktivnost in splošno počutje na delovnem mestu. Naši programi vključujejo skupinske vadbe s poudarkom na krepitvi mišic trupa in predvsem ledvenega dela. Svetujemo tudi na področju drže in ergonomije zaposlenih v podjetju ter s podjetjem pomagamo ustvariti zdravo delovno okolje, kar prispeva k večjemu zadovoljstvu in boljšim delovnim rezultatom.

Programi za športnike se prilagodijo posamezniku glede na njegove želje, telesne sposobnosti in šport. BlackBox programi za športnike se začnejo z uvodno analizo telesnih sposobnosti in na podlagi rezultatov sestavimo individualno prilagojen program vadbe, ki temelji na celostnem pristopu. Takšen pristop športniku omogoča izboljšanje telesne zmogljivosti, zmanjšuje tveganja za nastanek poškodb ter omogoča dolgoročen in trajen uspeh.

Širitev in vizija podjetja

Končni videz vadbenega ambienta v BlackBox centru je rezultat uspešnega sodelovanja z vrhunsko arhitektko Lenčo Bojc. Gradnja novih prostorov centra je bila končana v rekordnem času, saj je trajala zgolj štiri mesece. Hitro in učinkovito izvedbo projekta lahko pripišemo izvajalcem del Darios d. o. o., ki so nam pomagali ustvariti prostor, ki predstavlja našo dolgoročno vizijo celostnega pristopa k vadbi in zdravemu načinu življenja. Za celotno vadbeno opremo pa je poskrbelo podjetje Kingsbox. Novi prostori ponujajo odlično vadbeno okolje za vse, ki stremijo k izboljšanju svojega počutja in zdravega načina življenja.

»Z gradnjo novega BlackBox centra smo želeli uresničiti našo vizijo in omogočiti posameznikom edinstveno izkušnjo na področju zdravja, počutja in postave. Naša želja in vizija je pomagati čim večjemu številu posameznikov na področju osebne vadbe, preventive in prilagojene kineziološke vadbe,« pravi Filip Wieser.

Novi center ni zgolj prostor za vadbo, temveč prava oaza dobrega počutja, ki je s svojo inovativno zasnovo odlična podlaga za kineziološke vadbe, preventivo po poškodbah, osebne treninge in posebno prilagojene vadbe za podjetja in različne programe za športnike. Celoten koncept je oblikovan z mislijo na celostno dobro počutje posameznikov.

FOTO: BlackBox Center

Center ponuja vrhunsko opremljen prostor, ki združuje ekipo kineziologov. Pod vodstvom strokovnjakov, ki vas vodijo skozi proces rehabilitacije, vam lahko pomagamo pri okrevanju in preprečevanju morebitnih ponovitev poškodb.

Dobrodošli v novem BlackBox Centru, kjer se oblikuje prihodnost zdravega življenjskega sloga!

