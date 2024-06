»Cilj tega maratona je vizija nič – nič smrtnih žrtev«

Z e-skirojem svoj mobilnostni problem najpogosteje rešujejo mladi. Travmatologi navajajo, da so najpogostejši poškodovanci z e-skirojem srednješolci moškega spola. Dve tretjini poškodovancev ne nosi čelade, ki je pri nas sicer obvezna le do 18. leta, največ nesreč se zgodi poleti v mestnih središčih.

»Mikromobilnost prinaša res odlične in trajnostne rešitve za mobilnost, predvsem za mlade. Če pogledamo varnost, pa vidimo, da zelo hitro naraščajo poškodbe, predvsem pri voznikih e-skirojev, tako da lahko rečemo, da mikromobilnost prinaša ne le makroprednosti, ampak tudi makroizzive,« nam je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, in nam razkrila pomembne vidike, povezane z mikromobilnostjo in prizadevanji Zavarovalnice Triglav za večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Kako vi vidite prihodnost mobilnosti?

Prihodnost mobilnosti bo še bolj raznolika, kot jo vidimo danes. Voznikov ne bomo mogli več ločevati na skupine – motoristi, avtomobilisti, kolesarji –, ampak je vsak od nas kompleksen udeleženec prometa, ki prehaja iz ene vloge v drugo. Trendov je veliko, uspešni in na dolgi rok obstojni pa so lahko le tisti, ki prestanejo tudi pogled skozi prizmo varnosti.

Zakaj je za Triglav pomembno, da gradimo prometno kulturo na področju mikromobilnosti?

Kaj elektrificirana mikromobilnost prinaša v prometni ekosistem? Kdaj bomo lahko rekli, da so e-skiroji popolnoma integrirani v prometni ekosistem?

Varno mobilnost na Triglavu razumemo kot skupinski ultramaraton – tek na dolge proge, pri katerem tečemo skupaj, pri tem pa smo pozorni na vse oblike mobilnosti, ker se zavedamo, da se bomo ljudje z leti vozili vse več, z vse več različnimi prevoznimi sredstvi. Križišče mikromobilnosti in vse naše druge raziskave so namenjene temu, da dobimo novo izkušnjo in jo prenesemo v vsakdanjo situacijo. Tako bomo postali boljši tekači na poti do cilja tega maratona, ki pa je vizija nič, to je vizija nič smrtnih žrtev.

Elektrificirana mikromobilnost po novem v promet prinaša predvsem hitrost. Že zdaj ugotavljamo, da približno dve tretjini tistih voznikov e-skirojev, ki so se poškodovali, ni nosilo čelade. In pri velikih hitrostih, ki jo omogoča elektrifikacija, to pomeni težje poškodbe. To so hude poškodbe glave, tudi obraza, hujši zlomi. Dobra integracija zato pomeni prilagoditev hitrosti ne samo drugim, praviloma počasnejšim, na skupnih površinah, ampak tudi svojim zmožnostim zaviranja.

Ko postavimo Križišče mikromobilnosti, na začetku pustimo ljudem, da si izberejo čelado ali ne, vendar vidimo, da se potem, ko vidijo druge uporabnike s čeladami, pogosto vrnejo ponjo. Skratka, zgledi vlečejo.

Eden pomembnih projektov za večjo varnost je Križišče mikromobilnosti. Kaj se dogaja na takšnem krožišču?

Pri mikromobilnosti si najprej predstavljamo mestno središče, urban prostor, kjer se na isti površini znajdemo skupaj ljudje različnih hitrosti, na različnih prevoznih sredstvih, različnih starosti. Križišče mikromobilnosti je takšen prostor srečanja, ki ga smo ga poustvarili. Gre za prostor srečanja, kamor vabimo vse generacije, od otrok do starejših, ki so tudi pogosti uporabniki električnih koles, da se preizkusijo v različnih vlogah – kot pešci, kolesarji, skiroisti, tudi na invalidskem vozičku – in se med seboj učimo sobivati.

Vadimo ne samo spretnost, ampak tudi komunikacijo, raziskujemo, kako pomembna je v tem prostoru, kjer prometni znaki niso v ospredju, čuječnost. Da opazimo, da se pogledamo in nekako dogovorimo, kako bomo skozi isto točko speljali naše gibanje, da bo varno.

Kako se ljudje odzivajo na takšnih vadbenih površinah?

Na Križiščih mikromobilnosti zdaj že opažamo nekatere vzorce. Mladi so hitro pripravljeni na sodelovanje, pri starejših pa vidimo neko bojazen, saj niso čisto prepričani vase in o svojih sposobnostih, ker jim čutila že pešajo. Hkrati pa se ob teh agilnih mladih počutijo tudi precej ogrožene. Po nekaj ponovitvah, ko se nekajkrat sreča ena skupina ljudi, pa tudi starejši najdejo svojo vlogo v prometu. Mlajši postanejo nekoliko pazljivejši na starejše, posebej če jih v pogovoru na to opozorimo. Starejši pa postanejo bolj aktivni. Vsi skupaj nekako postanejo bolj homogena skupina, saj pazijo drug na drugega.

Kako boste uporabili ugotovitve in opažanja s poligona?

V Križišču mikromobilnosti smo zelo radovedni – raziskujemo tako z opazovanjem vedenj, vse udeležence pa tudi vprašamo o njihovem doživljanju prometnih situacij, svoje vloge, varnosti. Vse to bomo s strokovnjaki za prometno varnost uporabili pri razvoju preventivnih aktivnosti za varnejši promet v mestu.

Kaj bo treba še narediti, da bo mikromobilnost še bolj varna?

V mestih smo zares potrebovali nove rešitve za mobilnost – takšne, ki bodo zmanjšale avtomobilsko gnečo v mestih in zastoje, takšne, ki bodo bolj trajnostne in nam omogočale več svobode. Razvoj mikromobilnosti hitro odgovarja na te izzive. Elektrika, hitrost in relativna svoboda so tu, v smislu varnosti pa nanje še nismo bili čisto pripravljeni. To je zdaj naša naloga.

Zelo zanimiva naprava je simulator vožnje, ki ga je mogoče preizkusiti v Triglav Labu.

Simulator vožnje z e-skirojem je prvi tovrstni simulator v Sloveniji in je mladim zelo hitro postal zelo blizu, saj se dogaja v virtualnem okolju. Z njim lahko v varnem okolju preizkusijo nevarne situacije. Vsi uporabniki hitro ugotovijo, da čeprav imajo s kolesom, ki ga poganja elektrika, hitrosti superjunakov, pa pri zaviranju nimajo njihovih refleksov. Simulator nam ponuja »streznitveni trenutek«, ko ugotovimo, kako hitro se zgodi nesreča, predvsem v naselju, ko na cesto skačejo otroci in se dogajajo nepredvidene stvari.

Simulator je tudi izjemno koristno orodje za starše. Starši se pri otrokovem na primer desetem letu odločamo, ali otroku kupiti električni skiro, ki ga starši pogosto sami še niso preizkusili. Na simulatorju imajo priložnost, da e-skiro skupaj preizkusijo in spoznajo, v kaj se otrok podaja. Tako lažje presodimo, ali je na to že pripravljen.

En simulator je na voljo v raziskovalnem centru Triglav Lab, kjer ga lahko preizkusijo vsi, drugi pa je ves čas na poti, z njim skupaj z Zavodom Vozim obiskujemo slovenske šole in je praktično orodje, ko se z mladimi začnemo pogovarjati o mikromobilnosti. Ugotavljamo, da je na podeželju veliko osnovnošolcev, ki se še niso vozili z e-skirojem in jim simulator ponuja varno izkušnjo in poučen vstop v svet elektrificirane mikromobilnosti.

Kako se lotevate ozaveščanja mladih o varni uporabi e-skirojev?

Zelo intenzivno spremljamo razvoj novih prevoznih sredstev, pa tudi zakonodajo. Naše potrebe po varnosti, torej po kritjih, se ne spreminjajo tako revolucionarno, kot se nam zdi, da gre razvoj prometnih sredstev. Za e-skiro zagotavljamo pravzaprav enaka kritja kot recimo za že zelo tradicionalen avto – odgovornost, kasko, nezgodo in asistenco. Več se spreminja in se zelo hitro razvija na področju vrednotenja tveganj.

V Zavarovalnici Triglav mikromobilnost razumemo izrazito medgeneracijsko – najmočneje so na tem področju udeleženi, ne samo otroci in mladi, ampak tudi starejši. Vendarle pa so protagonisti razmaha e-skirojev mladi, njih želimo in moramo nagovarjati drugače. Zato tesno sodelujemo z Zavodom Vozim, skupaj z njimi in mladimi smo zasnovali iniciativo Ne bluzi, z glavo kruzi, ki pa je namenjena predvsem mladim. Pravzaprav je njihova, saj so jo soustvarjali študentje Ekonomske fakultete v Ljubljani ter dijaki iz Celja. Iniciativa nas skozi humorne vsebine nagovarja, da si drznemo pogledati vase, se nasmejati svojim izgovorom, h katerim se zatečemo, ko v prometu ravnamo napačno. V drugi fazi pa, da izgovore nadomestimo z odgovornejšim vedenjem.

Pri tej kampanji vidimo kreativnost mladih pri izgovorih. »Zakaj se dva vozita na enem skiroju?« »Ker se zelo mudi in imamo test in je treba priti pravočasno.« Veliko izgovorov imajo tudi glede slušalk ali telefona, saj pravijo, da zmorejo vse. Moram jih pohvaliti, da mladi potem sami najdejo boljše rešitve od izgovorov in soustvarjajo prometno kulturo. Mladi so bili vedno gibalo sprememb in to se kaže tudi tukaj. Letos se bomo v okviru iniciative posvetili vidnosti, saj so zelo hitri in slabo vidni udeleženci prometa kombinacija, ki se pogosto konča slabo.

Kako se lahko zavarujejo mikroprevozna sredstva oziroma njihovi uporabniki?

V Zavarovalnici Triglav se lahko uporabniki e-skirojev in drugih mikroprevoznih sredstev zavarujejo po več poteh. V sklopu zavarovanja osebne zaščite lahko sklenejo zavarovanje mikromobilnosti – kasko in asistenca skupaj z zavarovanjem odgovornosti zasebnika ter nezgodnim zavarovanjem in asistenco po poškodbi.

Koliko časa traja, da Triglav pripravi nov produkt, zavarovanje, ko se pojavi neki nov produkt ali sredstvo? Kako poteka ta proces?

Vse mobilnostne trende pri nas zelo pozorno spremljamo in jih vključujemo v ekosistem mobilnosti, ki ga gradimo okrog naših zavarovancev. Zelo smo pozorni na to, da jih presojamo skozi prizmo varnosti. To je naše poslanstvo. Ustvarjamo varnejšo prihodnost. Veliko je trendov, veliko se jih obnese, veliko tudi ne. Ampak pri mikromobilnosti smo oblikovali svoj produkt v okviru osebne zaščite.

Zanimanje za tovrstno zavarovanje narašča, kar je skladno s trendom in s tem, da ima vse več ljudi tudi izkušnjo z vsaj nekaj manjšimi poškodbami. Po Evropi je to zavarovanje ponekod tudi že obvezno.

Vaše delovanje je usmerjeno tudi na podporo voznikom, kot so aplikacija DRAJV, treningi osvežitvene vožnje za starejše, kaj še pripravljate za voznike na področju prometne varnosti?

Okrog vsakega voznika gradimo ekosistem storitev za varnejšo mobilnost. Upoštevamo, kaj vse je v njegovem voznem parku in kakšen je njegov slog vožnje, in mu poskušamo ponuditi storitve, orodja, ki bi povečali možnost, da se vsaka vožnja konča varno v domači garaži oziroma doma. Za motoriste, ki so ena od najbolj ranljivih skupin v prometu, že več kot desetletje na začetku sezone pripravljamo ogrevalno delavnico, na kateri obnovimo znanje in spretnosti, da na cestah lažje zvozimo kritične situacije.

Kakšni so rezultati teh kampanj, projektov?

V okviru osvežitvenih voženj za starejše je svojo vožnjo osvežilo že več kot tisoč starejših voznikov, ki jih je na cestah že 28 %, na žalost pa so najpogosteje udeleženi v prometne nesreče z najtežjim izidom. Pred osvežitvijo znanja je več kot 70 % starejših voznikov samo vožnjo doživljalo kot stres, po osvežitvah, po novem znanju, je bila takih le tretjina. Osredotočili smo se na krožišča, hitrost in varnostno razdaljo in v vseh kategorijah so vozniki izboljšali svoje ravnanje.

V okviru Turneje mobilnosti, znotraj katere smo prepotovali Slovenijo s simulatorjem vožnje in se skupaj učili o voznih navadah in slogu Slovencev, smo ugotovili zanimive stvari. Moški se samoocenjujejo veliko boljše kot ženske, pri realni oceni vožnje, ki sta jo izvedla tako program simulatorja kot učitelj vožnje, pa ni teh razlik. Posledica tega je, da ko gredo pari v pokoj in pri družini ostane samo en avto, večinoma vozijo moški, ženske pa nehajo.

Ponudba za zavarovanje mikromobilnosti Zavarovalnice Triglav

Osnovni paket zavarovanja za mikroprevozna sredstva vključuje zavarovanje odgovornosti voznika, asistenčne storitve za mikroprevozno sredstvo in njegovega voznika ter nezgodo in asistenco po poškodbi. Letna premija za kolo znaša 57,59 EUR, za drugo mikroprevozno sredstvo pa 61,91 EUR.

Kasko paket za mikroprevozna sredstva vključuje zavarovanje odgovornosti voznika, asistenčne storitve, nezgodo, asistenco po poškodbi in kasko zavarovanje samih prevoznih sredstev. Letna premija za kolo znaša 57,59 EUR plus 4,1 % od vrednosti novega kolesa, medtem ko za drugo mikroprevozno sredstvo znaša 61,91 EUR plus 4,5 % od vrednosti novega mikroprevoznega sredstva. Sklenitev kasko paketa za novo mikroprevozno sredstvo je mogoča v roku 7 dni od nakupa, medtem ko za rabljeno vozilo zahteva pregled pooblaščene osebe zavarovalnice.

