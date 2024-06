Trojni dvojček Luke Dončiča ni bil dovolj, Boston je na pol poti

Košarkarji Bostona so na drugi tekmi finala lige NBA s 105:98 dosegli še drugo zmago proti Dallasu. Za goste iz Teksasa je trojni dvojček z 32 točkami, 11 skoki in 11 podajami dosegel Luka Dončić, kar pa je bilo premalo ob ekipno razpoloženi domači vrsti.

Odločilna je bil tretja četrtina, v kateri so si domačini po bolj ali manj izenačenih pol ure igre v nekaj minutah z nizom 10:0 priigrali vodstvo z dvomestnim številom točk. Tega v nadaljevanju niso več izpustili iz rok kljub najboljšim poskusom Dončića.

Dallas je sicer s strelsko razpoloženim 25-letnim slovenskim asom na začetku tekme narekoval ritem. Dončić, ki je pred tekmo bil pod vprašajem zaradi več poškodb, na ogrevanje je prišel z ledenimi obkladki po več delih telesa, ob že dlje časa trajajočih težavah s kolenom in gležnjem ga je po udarcu na prvi tekmi bolel tudi prsni koš, je tekmo začel strelsko vroč in v prvem polčasu dosegel kar 23 točk.

Na drugi strani Boston ni bil pri metu kot na prvi tekmi. Domačini so zgrešili prvih osem poskusov za tri točke, v igri v napadu jih je držal predvsem izjemni Jrue Holiday, ki pa je večino točk dosegel s prodori in iz hitrih protinapadov.

Holiday je večino tekme držal strelski korak z Dončićem, tekmo je zaključil s 26 točkami.

V drugem polčasu je Boston nad Dončićem okrepil obrambo, velikokrat ga je podvajal, pri Dallasu pa se ni našel drugi v napadu razpoložen košarkar. Kyrie Irving je sicer dosegel 16 točk, a ob manj kot 40-odstotnem metu iz igre.

Manjkal je predvsem drugi igralec Dallasa, ki bi lahko ob večji obrambni osredotočenosti Bostona zadel z razdalje. Irving, P.J. Washington, Derrick Jones in Josh Green so tako zadeli le enega od 14 poskusov za tri točke. Tudi sicer gostje niso izkoriščali svojih priložnosti, zgrešili so kar osem od 24 prostih metov, izgubili pa so tudi 15 žog (Boston jih je 10), od tega Dončić osem.

Na drugi strani se je v drugem polčasu prebudila ekipa Bostona. Ob Holidayu je zadevati začela tudi trojica Jalen Brown, Derrick White in Jayson Tatum. Vsi so odigrali pomembno vlogo pri odločilnem nizu v drugem delu tretje četrtine, ko je Boston v 34. minuti tekme prišel do vodstva s 75:63.

Dallas je v Bostonu pogrešal še bolj razigranega Kyrieja Irvinga. FOTO: Peter Casey/Usa Today Sports Via Reuters Con

Dallasu je nato uspelo znižati izid na 80:74 tik pred koncem četrtine, a je ob zvoku sirene za tri točke skoraj iz polovice igrišča kljub dobri obrambi zadel Peyton Pritchard.

To je dalo le dodatni zalet domačinom, ki so v zadnji četrtini nato večino časa držali prednost desetih točk, zgolj v zaključku pa je Dallas uspel znižati zaostanek.

Ob uspešnem prodoru in še storjenim prekrškom nad njim je Dončić tako 1:15 minute pred koncem znižal na 98:103, a je po košu Browna za Boston nato 27 sekund pred koncem zgrešil poskus za tri točke, ki bi še ohranil upe Dallasa.

Kljub trojnemu dvojčku je Dončić po koncu tekme obžaloval zgrešene proste mete, uspešen je bil zgolj pri štirih od osmih poskusov, in izgubljene žoge.

»Tekmo smo izgubili zaradi mojih izgubljenih žog in zgrešenih prostih metov,« je ocenil na novinarski konferenci in dodal, da bo Dallas v nadaljevanju serije moral biti bolj uspešen napadalno. »Na koncu dneva moramo biti bolj uspešni pri metu, če želimo zmagati.«

Na drugi strani ga Boston ni presenetil s svojo igro, predvsem je pohvalil kadrovsko globino tekmecev. »Zato so najboljša ekipa v ligi NBA, z najboljšim izkupičkom rednega dela. Imajo res veliko odličnih igralcev, ki lahko kadar koli hitro dosežejo točke. Mislim, da v obrambi nismo igrali slabo, a enostavno nismo zadeli dovolj, da bi lahko zmagali.«

Najboljši Bostonov posameznik je bil tokrat Jrue Holiday. FOTO: Maddie Meyer/Getty Images Via AFP

Za Boston je Brown dosegel 21 točk, Tatum in White pa oba po 18. Holiday je ob tem pobral še 11 skokov, Tatum pa je ob sicer manj razpoloženem metu prispeval 12 podaj in devet skokov.

Možje v zeleno-belem so po oceni njihovega trenerja Joeja Mazzulle znova dokazali, da igrajo predvsem kolektivno košarko in se tako odzval tudi na razpravo pred drugo tekmo, ki so jo sprožile besede trenerja Dallasa Jasona Kidda o tem, kdo je najboljši igralec v ekipi Bostona. »Govorice o enem ali drugem ali tretjem igralcu me utrujajo, prav tako poskusi, da bi se osredotočali na kar koli drugega, kot igranje naše igre. Vsi, ki so danes stopili na parket, so opravili svoje delo tako v napadu kot v obrambi,« je dejal Mazzula.

Serija med letošnjima finalistoma lige NBA se sedaj seli v Dallas, kjer bo tretja tekma na sporedu v noči s srede na četrtek, z začetkom ob 2.30 po slovenskem času.