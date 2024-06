Po izidih včerajšnjega glasovanja še prištevanje glasov po pošti

Dan po evropskih volitvah in glasovanju na treh posvetovalnih referendumih bodo izidom nedeljskega glasovanja prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni pa bodo izidom prišteli še glasove iz tujine.

Na evropskih volitvah v Sloveniji je slavila SDS, ki je po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) s 30,65 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,15 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,53 odstotka glasov), SD (7,72 odstotka glasov) in NSi (7,66 odstotka glasov). Gre za podatke, osvežene ob 4.50.

V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin.

Evropskih volitev se je po preštetih 99,93 odstotka glasovnic udeležilo 41,34 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ doslej.

Izidi volitev sicer še niso končni. Danes po 12. uri bodo namreč okrajne volilne komisije ugotavljale še izid glasovanja po pošti iz Slovenije.

Enako bodo storile tudi za rezultate na glasovanjih treh posvetovalnih referendumov. Slednjim so volivci prižgali zeleno luč. Za ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je izreklo 54,86 odstotka volivcev, za rabo konoplje v medicinske namene 66,64 odstotka volivcev, za osebno rabo 51,55 odstotka in za uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah 70,83 odstotka volivcev.

Na končne izide nedeljskih glasovanj bo sicer treba še počakati do 17. junija. Takrat bodo namreč prešteli še glasove iz tujine.

Postopek ugotavljanja končnega uradnega izida evropskih volitev in referendumskih glasovanj z objavo v uradnem listu mora biti sicer končan do 7. julija.