Brez milosti za novinarki, ki sta poročali o smrti Mahse Amini

Mladi iranski novinarki, ki sta bili obsojeni na dolgoletno zaporno kazen zaradi poročanja o smrti 22-letne Mahse Amini pred dvema letoma, sta oproščeni obtožb sodelovanja z vlado Združenih držav Amerike, a bosta kljub temu v zaporu morali preživeti do pet let, so sporočile iranske oblasti.

Nilufar Hamedi (31) in Elahe Mohamadi (36) so aretirali leta 2022, potem ko sta poročali o smrti in pogrebu mlade Kurdinje, ki je umrla v policijskem priporu. Oblasti so njeno smrt poskušale pripisati njenim zdravstvenim težavam, strokovnjak ZN za človekove pravice pa je povedal, da so dokazi pokazali, da je umrla zaradi pretepanja pripadnikov moralne policije.​Hamedijeva, ki je delala za reformistični časopis Shargh, je objavila novico o smrti 22-letnice, fotografirala je tudi njuna očeta in babico, ki sta se objela, ko sta izvedela, da je njuna hči umrla, in fotografijo objavila na spletu s pripisom: »Črna obleka žalovanja je postala naša nacionalna zastava.«

Elahe Mohamadi, ki je medtem delala za reformistični časnik Ham-Miha, pa je pisala o pogrebu ubitega dekleta. Kot je zapisala, se ga je udeležilo na stotine žalujočih, ki so pozivali: Ženska, življenje, svoboda. Prav tako so imenovali tudi množične proteste, ki so kmalu vzniknili po Iranu in pozneje še številnih drugih državah.

Novinarki sta bili sprva obtoženi dogovarjanja in zbiranja proti nacionalni varnosti in propagandne dejavnosti proti režimu ter obsojeni na 13 oziroma 12 let zapora, je poročal Guardian. Januarja so ju po 17 mesecih pripora izpustili iz zapora, zdaj pa so jima kazni znižali na pet let za vsako, čeprav ju je sodišče oprostilo obtožb o sodelovanju z Združenimi državami.

Psihično mučijo tudi družine

Tiskovni predstavnik iranskega pravosodja Asgar Jahangir je v nedeljo v izjavi tudi potrdil, da bosta dobili zaporni kazni, ni pa navedel, kdaj bodo oblasti izvršile sodbo sodišča.

FOTO: Reuters

Družine in odvetniki, ki zastopajo obe ženski, so upali, da bosta ostali na prostosti. Državni mediji so namreč lani poročali, da namerava ajatola Ali Hamenej pomilostiti »več deset tisoč« zapornikov, vključno s tistimi, ki so bili aretirani med protesti.

»Zavrnitev režima, da bi tem novinarjem podelil amnestijo, je očitno nespoštovanje pravice,« je poudarila Skylar Thompson, direktorica zagovorništva pri organizaciji za zaščito pravic aktivistov v Iranu. Novinar iz Teherana, ki je želel ostati anonimen, je po poročanju Guardiana prav tako izrazil razočaranje, ker bosta stanovski kolegici morali v zapor: »Vsi smo upali, da bosta pomiloščeni, zato nas je izjava šokirala. Ne vemo, kaj in kdaj se bo zgodilo in kam ju bodo odpeljali. Že to, da so to objavili, je to že samo po sebi obsodba. Psihično mučijo njiju in njuni družini.«

Aktivisti za človekove pravice poročajo, da režim tudi dve leti po smrti Mahse Amini še vedno izvaja napade in kaznuje tiste, ki so sodelovali v protestih. Deset protestnikov so tudi že usmrtili, kot poroča organizacija Human Rights Watch, je režim aretiral, grozil in nadlegoval tudi sorodnike ljudi, ki so jih med protesti usmrtili ali zaprli.