Bukele v Beli hiši: brez opravičevanja nad temne sile

Salvadorski predsednik Nayib ­Bukele, ki danes prihaja na obisk v Belo hišo, s seboj najbrž ne bo pripeljal izgnanega ilegalnega migranta Kilmarja Abrega Garcie, čeprav je njegovo vrnitev ukazalo ameriško vrhovno sodišče. Salvadorski prvak republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu zelo pomaga pri načrtih izgona več kot desetih milijonov prišlekov iz časov demokratskega predsednika Bidna – in pri vrnitvi Monroejeve doktrine v Južno Ameriko.

Republikanci obtožujejo Joeja Bidna, da je s politiko na stežaj odprtih vrat do neprepoznavnosti spremenil demografsko in politično podobo države. Zaradi republikanske gonje proti milijonom prišlekov najbrž ni dvoma, da bi ti glasovali za demokrate, in po prepričanju voditelja urada za vladno učinkovitost Elona Muska to v nekaterih demokratsko vodenih zveznih državah že omogočajo.

Domnevni člani venezuelskih in salvadorskih tolp v salvadorskem zaporu. FOTO: Reuters

Trump je ukazal izgone skladno z zakonom o tujih sovražnikih s konca 18. stoletja, številni zvezni sodniki pa poudarjajo, da si v ZDA tudi ilegalni migranti zaslužijo ustrezen postopek. Vrhovno sodišče je kljub temu ustavilo washingtonskega Jamesa Boasberga, ki je marca ukazal vrnitev letala z več kot dvesto domnevnimi člani venezuelskega kartela. Zavzeli so se za v Marylandu živečega Kilmarja Abrega Garcio, o katerem ni bilo jasno, ali je član salvadorskega kartela MS-13. Trump je tudi tega razglasil za teroristično organizacijo.

Garcio so leta 2019 že zaprli, a je imigracijski sodnik nasprotoval izgonu zaradi strahu pred preganjanjem v domačem Salvadorju. Garcia se je v zaporu poročil z ameriško državljanko, Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt pa je zatrdila, da so pri izgonu Garcie, ki naj bi bil vpleten v tihotapljenje ljudi, naredili le administrativno napako. Iz State Departmenta so marylandski sodnici, ki je ukazala poročilo o uresničevanju zahteve vrhovnega sodišča za »lažjo vrnitev« domov, sporočili, da je živ in varen v ­salvadorskem zaporu.

Roki, prepovedi, izgoni

Salvadorskega predsednika so republikanci že februarja z ovacijami pozdravili na konferenci konservativne politične akcije Cpac, na kateri je pozival k neizprosnemu boju proti »temnim silam«. Tudi njegovo državo so obvladovale kriminalne tolpe, je povedal, za obračun z njimi je bilo najprej treba odstraniti skorumpirane sodnike.

Salvadorska opozicija nasprotno trdi, da je na desettisoče ljudi aretiral pogosto brez pravega sodnega procesa, in tudi ameriško vrhovno za kandidate za izgon zahteva pravico do zagovora pred sodnikom. Ne pa tudi dolgotrajnih denarnih tožb številnih nevladnih organizacij, kot je bilo večkrat doslej. Trump je takoj po selitvi v Belo hišo končal rekordne prestope meja. Minuli teden je potekel še rok za registracijo vseh nezakonitih prišlekov, starejših od štirinajst let. Tistim, ki se niso prijavili in odšli, grozijo z izgonom in prepovedjo vrnitve v ZDA.

ZDA ohočejo iz panamskega kanala izgnati kitajski vpliv. Foto: Martin Bernetti/Afp

Tesno zavezništvo med ZDA in Salvadorjem je del obnovljene Monroejeve doktrine, s katero so v 19. stoletju prepovedali vmešavanje drugih sil na zahodni polobli. Nova poskuša onemogočiti predvsem vpliv Kitajske in njenih južnoameriških zaveznic, med katere v Washingtonu prištevajo Venezuelo in Kubo.

Trump grozi državam, ki v prvi kupujejo nafto in plin, kubansko oporečnico Roso Marío Payá je nominiral za medameriško komisijo za človekove pravice IACHR. Iz Paname, kjer so Američani obtoževali Kitajsko nadzora nad prekopom, ki so ga zgradili sami, se je obrambni minister Pete Hegseth minuli teden vrnil z dogovorom o tesnem sodelovanju vojsk obeh držav. »Panamskemu prekopu odvzemamo škodljive kitajske interese in delamo Ameriki spet veliki!« je zatrdil tiskovni predstavnik Pentagona.