Dalmacijo je močno in dvakrat zapored streslo

Dalmacijo je prizadel močan potres z magnitudo 4,8, poroča Slobodna Dalmacija. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 13 km od Posedarja. Potres so močno čutili v Splitu in na širšem območju Zadra.

Ob 18.43 so seizmografi Seizmološke službe republike Hrvaške zabeležili močan potres z epicentrom 15 kilometrov severovzhodno od Starigrada Paklenice. Magnituda potresa je bila 4,8 po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa VI. stopnje po EMS lestvici. Magnituda potresa je bila 4,6, navaja EMSC - Evro-mediteranski seizmološki center.

Močan tresljaj naj bi trajal 10 sekund, poročajo prebivalci Hrvaške.

Ob 18.52 je območje Zadra prizadel še en manjši potres z magnitudo 2,5. Epicenter je bil 2,3 kilometra od mesta Benkovac, na globini 15 kilometrov.

Iz Zadra poročajo, da je bil prvi udarec močan in da ga je bilo slišati tako v Šibeniku kot v Splitu. Iz Pule javljajo o »rahlem pozibavanju«.

Po prvih podatkih so v Sloveniji potres čutili posamezni prebivalci vse države.

O gmotni škodi za zdaj ne poročajo

O gmotni škodi zaenkrat ni podatkov, piše Jutarnji list.

»V višini šestega nadstropja je grozljivo,« pišejo prebivalci Hrvaške na družbenih omrežjih.

Ljudje so poročali o močnem tresenju tal, po besedah ​​očividcev pa so številni v paniki zbežali s svojih domov.

»Tako se je streslo, da so ljudje bežali na ulico,« je poročal bralec spletnega portala Lika.

V 20 minutah po potresu so prestrašeni meščani na uradni spletni strani EMSC pustili več kot sto komentarjev: -

»Pok, nato tišina in nato tresk,« so poročali Ličani in Dalmatinci. Precej močno so potres čutili prebivalci Splita in Šibenika, nekoliko manj Reke in Karlovca, več bralcev, predvsem tistih iz višjih nadstropij, pa trdi, da so tresenje čutili tudi v Zagrebu.

Potrese so čutili tudi v BiH, o njih so poročali prebivalci Bihaća in celo Banja Luke, čeprav so bistveno dlje od epicentra ...

Zelo se je treslo

Ličko-senjski župan Ernest Petry je za Jutarnji iist povedal, da je bil potres v Gospiću zelo močan: »Treslo se je zelo močno, zelo intenzivno, trajalo je 3 do 4 sekunde, streslo je mojo hišo.«

Tik pred tem se je pogovarjal z ministroma Tomom Medvedom in Brankom Bačićem.

»Poklical me je minister Medved, dal je na voljo sistem domovinske varnosti, sklical sem dežurno skupino Civilne zaščite. Imam informacijo, da so občani klicali Center 112, a zaenkrat nismo prijavili nobene škode. Zdaj bomo delali na tem, zbirali podatke o morebitni škodi,« je povedal župan.