Danes bomo lahko videli parado planetov, naslednja bo šele leta 2040

Na zadnji februarski dan se bo zgodila t. i. parada planetov, ko se bo na nebu poravnalo sedem planetov.

Merkur, Neptun in Saturn bodo blizu obzorja in jih bo v mraku težko videti, še težje bo najti Uran. Venero, Jupiter in Mars brez težav opazimo s prostim očesom. Po poročanju ameriške vesoljske agencije Nase se lahko parade štirih ali petih planetov zgodijo večkrat na leto.

»Da se poravnajo trije, štirje ali pet planetov, ni redkost. Več ko je vključenih planetov, več dogodkov se mora zgoditi naenkrat, da se poravnajo, in zato je današnji dan tako poseben,« je dejal Greg Brown, astronom na kraljevem observatoriju Greenwich. Vseh sedem planetov se bo naslednjič poravnalo šele leta 2040.

Podobna parada se je zgodila lanskega julija, a so opazovalci s prostim očesom takrat videli le dva planeta, januarja letos pa je bilo vidnih kar šest poravnanih planetov.

Parada vseh sedmih planetov bo najbolj vidna danes ob sončnem zahodu, ko bodo poravnani na zahodnem obzorju.

»Če jih boste opazovali s teleskopom, bo najlažje najprej poiskati Jupitrove lune ali pa svetleči del Venerinega površja,« je predlagal raziskovalec na kraljevi fakulteti v Londonu Shyam Balaji.