Dijakinja v streljanju na krščanski šoli ubila dva človeka

Včeraj se je na krščanski šoli Abundant Life v ameriški zvezni državi Wisconsin zgodil strelski napad, v katerem je 15-letna dijakinja ranila šest ljudi ter ubila dva – učitelja in svojega vrstnika. Policija je na kraj dogodka prispela potem, ko jo je o streljanju obvestil učenec iz drugega razreda, in storilko našla mrtvo.

»Danes je žalosten dan ne le za naš kraj, ampak za celotno našo državo,« je dejal načelnik policije v kraju Madison Shon Barnes.

Poškodovanih je bilo šest dijakov, od tega sta dva v življenjski nevarnosti, poroča BBC.

Policija za zdaj še ni odkrila motiva za streljanje, družina domnevne storilke pa sodeluje pri preiskavi. Prav tako še ni jasno, kako je 15-letno dekle prišlo do strelnega orožja; policija je zatrdila, da z njo ni imela predhodnih stikov. Oblasti so pozvale priče, ki so videle ali slišale napad, naj se pogovorijo s policijo. Upajo, da bodo te izjave osvetlile strelkin motiv.

Policija za zdaj ni odkrila motiva za streljanje. FOTO: Cullen Granzen/Reuters

»Toda s tem ne želimo hiteti. Ne bomo zasliševali študentov,« je dejal načelnik Barnes. »Dali jim bomo priložnost, da pridejo in nam povedo, kaj so videli, ko bodo pripravljeni.«

Dodal je, da je »vsak otrok, vsaka oseba v tej stavbi žrtev in bo žrtev za vedno«.