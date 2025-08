Dodiku je osrednja volilna komisije odvzela mandat

V nadaljevanju preberite:

Na seji Centralne volilne komisije Bosne in Hercegovine (CIK BiH) je bil Miloradu Dodiku odvzet mandat predsednika Republike Srbske. Ta odločitev je bila sprejeta soglasno. Dodikova obramba ima pravico do pritožbe na to odločitev na Pritožbeni oddelek Sodišča BiH, ki obravnava pritožbe glede volitev. Po izteku pritožbenega postopka bo odločitev postala pravnomočna in zabit bo zadnji žebelj v krsto politične kariere dolgoletnega voditelja bosanskih Srbov.