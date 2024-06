Domače bitke namesto evropskih politik

V nadaljevanju preberite:

Kampanja pred evropskimi volitvami se približuje koncu. V nekaterih državah so se že odprla volišča, v drugih se bodo do konca tedna, ko bo tudi jasno, kakšna bo nova sestava evropskega parlamenta, edine neposredno izvoljene evropske institucije. V Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji in na Poljskem, ki si bodo med seboj razdelile največ poslanskih mandatov, se je kampanja vrtela predvsem okoli domačih bitk, evropske teme pa so bile praviloma v drugem redu.