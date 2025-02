V nadaljevanju preberite:

Priprave na srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom so v polnem teku, v Ukrajini in njenih evropskih zaveznicah pa se bojijo, da bosta voditelja jedrskih velesil sporazum o končanju vojne na vzhodu stare celine sklenila za njihovim hrbtom.