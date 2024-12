Veliko aplikacij podjetja Meta po svetu trenutno ne deluje. Facebook, Instagram in Threads trenutno ne delujejo, namesto tega se prikazujejo sporočila o napakah. Na Facebooku so preprosto zapisali: »Delamo na tem, da bi situacijo popravili takoj, ko bo mogoče.«

Reuters poroča o težavah mnogih v ZDA. Sodeč po spletnem mestu za sledenje izpadom downdetector.com je več kot 27.000 ljudi prijavilo težave s Facebookom in več kot 28.000 z Instagramom. Tudi Metina aplikacija za sporočanje WhatsApp je prenehala delovati, je poročalo več kot 1000 uporabnikov.

Meta je objavila, da se zaveda tehničnih težav, ki vplivajo na dostop uporabnikov do njenih aplikacij. »Prizadevamo si, da bi se stvari čim prej vrnile v normalno stanje, opravičujemo se za morebitne nevšečnosti,« so zapisali na konkurenčni platformi X.

Po naših informacijah imajo trenutno težave tudi številna slovenska podjetja.

Na stotisoče uporabnikov Facebooka in Instagrama je sicer že na začetku tega leta prizadel izpad, ki ga je povzročila tehnična težava in je trajal več kot dve uri, platforme Mete pa so se soočile z izpadom tudi oktobra, ko so bile težave v veliki meri odpravljene v eni uri.