Finska preiskuje domnevno sabotažo podmorskega električnega kabla

Finske oblasti so v četrtek začele preiskavo tankerja, ki je izplul iz ruskega pristanišča, o katerem domnevajo, da bi lahko bil povezan s sredino prekinitvijo delovanja podmorskega električnega kabla med Finsko in Estonijo. Tako v Helsinkih kot v Talinu so opozorili na možnost sabotaže. Na incident so se odzvali tudi v EU in Natu. Finski predsednik je danes zatrdil, da so razmere pod nadzorom.

Na božični dan je bil podmorski kabel Estlink 2, po katerem poteka prenos električne energije iz Finske v Estonijo, odklopljen iz omrežja. Po navedbah direktorja finskega nacionalnega preiskovalnega urada Robin Lardot so zaradi domnevne sabotaže zato že začeli preiskavo naftnega tankerja Eagle S, ki pluje pod zastavo Cookovih otokov.

»Trenutno domnevamo, da je plovilo del ruske flote v senci in da je bil njegov tovor neosvinčen bencin, ki ga je načrpal v ruskem pristanišču,« je povedal generalni direktor finske carinske uprave Sami Rakshit. Izraz flota v senci se nanaša na ladje, ki Rusiji po uvedbi sankcij pomagajo pri prevozu nafte in naftnih derivatov.

Tanker Eagle S, ki je bil namenjen v pristanišče Said v Egiptu, je po podatkih sledilnika ladij Marine Traffic še vedno v Finskem zalivu.

Finska patruljna ladja ga je že pospremila proti obali v bližini Porkkale približno 30 kilometrov zahodno od Helsinkov. »Na plovilo smo se že vkrcali, govorili s posadko in pridobili dokaze,« je pojasnil Lardot. Organi pregona domnevajo, da je tanker s sidrom pretrgal kabel.

EU je napovedala možnost dodatnih sankcij proti ruskim ladjam. FOTO: Handout Afp

Finski premier Petteri Orpo je v četrtek na novinarski konferenci poudaril, da so z uvedbo preiskave pokazali odločno ukrepanje. »Poslali smo jasno sporočilo drugim ladjam: posredovali bomo,« je dejal, pri čemer Rusije za incident ni neposredno obtožil. Dodal je, da državi v zvezi z dogodkom še nista vzpostavili stikov.

Finski predsednik Alexander Stubb je danes dejal, da so razmere po sumu sabotaže na kablih v Baltskem morju pod nadzorom. »Še naprej moramo budno sodelovati, da bi zagotovili, da naši občutljivi infrastrukturi ne bodo škodovali zunanji akterji,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še povedal na novinarski konferenci.

V zadnjih dneh so bili v Baltskem morju poškodovani štirje kabli, na njih pa je bila po besedah finskega predsednika povzročena precejšnja škoda. Vodja operacij energetskega sistema pri finskem operaterju Fingrid Tuomas Rauhala je danes za AFP povedal, da obsega škode na kablu EstLink 2 trenutno ni mogoče oceniti.

»Poškodbe kritične podmorske infrastrukture so postale tako pogoste, da je težko verjeti, da gre za nesreče ali le slabe pomorske manevre,« je v četrtek dejal estonski zunanji minister Margus Tsahkna. Kot je dodal, vleko sidra po morskem dnu težko razumemo kot nesrečo.

Zadnji incident v nizu

Estonski obrambni minister Hanno Pevku pa je danes pojasnil, da je Estonija po sumu ločene sabotaže tudi na drugem kablu Estlink 1 začela izvajati pomorske patrulje. »Odločili smo se, da pošljemo našo mornarico v bližino kabla Estlink 1 za zaščito in zavarovanje naše energetske povezave s Finsko,« je zapisal Pevku na omrežju x.

Na incident so se odzvali tudi v EU in Natu. Zaradi domnevne sabotaže bo Nato »okrepil svojo vojaško prisotnost v Baltskem morju«, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte.

EU pa je napovedala možnost dodatnih sankcij proti ruskim ladjam. Odločno obsojamo vsako namerno uničevanje evropske kritične infrastrukture, sta v skupni izjavi zapisali evropska komisija in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

»Osumljeno plovilo pripada ruski floti v senci, ki ogroža varnost in okolje, hkrati pa financira ruski vojni proračun,« piše v izjavi, ki napoveduje, da bo EU predlagala nadaljnje ukrepe in sankcije proti ruski floti v senci.

Prekinitev podmorskega električnega kabla Estlink 2 med Finsko in Estonijo je zadnji incident v nizu prekinitev telekomunikacijskih kablov in energetskih cevovodov v Baltskem morju.