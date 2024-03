Fotografije dneva (15. 3.)

Odpri galerijo

Palestinski otrok je hrano iz konzerve v provizoričnem šotoru v taborišču ob ulici v Rafi. Konflikt med Izraelom in Hamasom, ki divja že od 7. oktobra, je povzročil množične smrti civilistov, obsežna območja so se spremenila v opustošena območja in sprožil opozorila o grozeči lakoti na palestinskem ozemlju z 2,4 milijona prebivalcev. Foto: Mohammed Abed/Afp