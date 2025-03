Fotografije dneva (24. 3.)

Galerija

Sodišče v Carigradu je Imamogluju v nedeljo v okviru preiskave korupcije in članstva v kriminalni združbi odredilo pripor do sojenja, pozneje pa ga je notranje ministrstvo še suspendiralo kot župana. Kmalu po tem so se že peti večer zapored blizu carigrajske mestne hiše zbrale množice ljudi, ki so izražale podporo priprtemu politiku in vihtele turške zastave. Policija je proti zbranim uporabila vodne topove in solzivec. Foto: Kemal Aslan/Afp