Fotografije dneva (6. 8.)

Galerija

Prijatelji in sorodniki v kovček mečejo bankovce med sprejemom, ki označuje konec poročnega praznovanja v lokalnem prostoru, namenjenem samo ženskam, med večernim sprejemom zakonskega para v Moroniju. Grand Mariage, v komorskem jeziku imenovan Dola n'kou, ustreza obredu prehoda iz ene generacijske skupine v drugo. Kot v večini bantujskih družb je tudi komorska družba organizirana po starostnih skupinah in različnih zaslugah ali opravljenih ritualih. Velika poroka je zadnji od teh obredov prehoda. Ta zelo drag običaj je pogosto cilj življenja in privablja številne člane komorske diaspore, ki se vračajo na otočje, da bi počastili tradicijo. Ženin prinese nevesti zlato in druga darila kot doto v okviru razkošne slovesnosti, v kateri sodelujejo vse širše družine in člani skupnosti. Foto: Marco Longari/Afp