Fotografije dneva (8. 7.)

Galerija

V ponedeljek popoldne je hudo neurje z močnim vetrom in dežjem prizadelo dele hrvaške Slavonije, zlasti Osječko-baranjsko in Vukovarsko-srijemsko županijo. Po podatkih iz Županijskega centra 112 v Osijeku so prejeli približno 150 klicev zaradi posledic vetroloma – podrta drevesa, poškodovane strehe hiš in stanovanjske stavbe ter poškodovana vozila. Foto: Tom Dubravec/Cropix