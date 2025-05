George Simion s Trumpovim receptom navdušil Romunijo

V nadaljevanju preberite:

George Simion je na krilih nacionalistične retorike, nezadovoljnega podeželja in učinkovite uporabe družbenega omrežja tiktok v prvem krogu ponovljenih predsedniških volitev prepričal skoraj 41 odstotkov romunskih volivcev. O prihodnjem predsedniku, demokratični in geopolitični usmeritvi države na vzhodnem robu Evropske unije tik ob meji z Ukrajino bo odločal drugi krog 18. maja, ko se bo Simion soočil z drugouvrščenim proevropskim županom Bukarešte Nicușorom Danom.

Ponovljene predsedniške volitve v Romuniji, ki so konec tedna pritegnile pozornost opazovalcev od Washingtona do Bruslja, so potekale po tem, ko je ustavno sodišče decembra lani razveljavilo novembrski prvi krog, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni in proruski kandidat Că​lin Georgescu, ki mu je sodišče nato marca prepovedalo ponovno kandidaturo. Kot smo že poročali, so novembrske volitve razveljavili zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju.