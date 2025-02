Hamas izročil Izraelu trupla štirih talcev, med njimi člani mlade družine

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes Izraelu predalo posmrtne ostanke štirih umrlih talcev, trije od njih so člani družine 35-letnega Jardena Bibasa, ki so ga izpustili 1. februarja, četrti je Oded Lifšic, 84-letni mirovni aktivist in novinar. Kot poroča BBC, so pripadniki gibanja prinesli krste z njihovimi posmrtnimi ostanki in jih drugo za drugo izročili predstavnikom Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Pripadniki Hamasa so na mestu predaje v Han Junisu na jugu Gaze postavili oder, na katerem so bile položene štiri črne krste, nad odrom pa je bil na ogromnem plakatu izraelski premier Benjamin Netanjahu upodobljen kot vampir. Na plakatu so tudi fotografije ubitih talcev, ob tem je pisalo: »Vojni zločinec Netanjahu in njegova nacistična vojska sta jih ubila z izstrelki iz judovskih bojnih letal.« V bližini je na stotine ljudi opazovalo dogajanje izza ograje.

Krste so predali najprej Rdečemu križu, ta pa izraelskim varnostnim silam. FOTO: Hatem Khaled Reuters

Družino s 33-letno materjo Širi in dvema mladoletnima otrokoma so ugrabili 7. oktobra v kibucu Nir Or na jugu Izraela in je postala ena od simbolov krize s talci, tudi zaradi tega, ker so bili žrtve izraelskih napadov na Gazo. Hamas je že novembra 2023 sporočil, da so Širi Bibas in sinova, štiriletni Ariel in devetmesečni Kfir, najmlajši v skupini talcev, umrli v izraelskem zračnem napadu, vendar Izrael njihove smrti ni potrdil.

Tudi Lifšic je eden od ugrabljenih v kibucu Nir Or, ki ga je leta 1955 tudi soustanovil. Njegovo ženo Jočeved Lifšic so izpustili oktobra lani, skupaj s hčerko Šaron. »Preživela sem pekel,« je dejala ob izpustitvi. Jočeved Lifšic je sicer mirovna aktivistka, ki je skupaj z možem leta pomagala bolnim Palestincem v Gazi priti v bolnišnico.

Rdeči križ je posmrtne ostanke štirih talcev predal izraelskim varnostnim silam, te pa nacionalnemu forenzičnemu inštitutu, kjer jih bodo identificirali. Hamas naj bi v skladu z napovedmi v soboto izpustil še šest izraelskih talcev. To naj bi bili zadnji živeči talci, ki naj bi jih gibanje predalo Izraelu v okviru šesttedenske prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi.