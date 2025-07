Hrvaška SOA svari pred skrajnimi desničarji, Rusi in Srbi. Omenja tudi Slovenijo

Hrvaška varnostno-obveščevalna agencija (SOA) je v nedeljo objavila svoje letno javno poročilo, v katerem kljub splošni oceni o stabilnosti države opozarja na vrsto konkretnih in naraščajočih varnostnih groženj.

Kot ključne izzive izpostavlja krepitev desničarskega ekstremizma, porast državno sponzoriranih kibernetskih napadov in nestabilnost v regiji Zahodnega Balkana. Analiza poročila razkriva, da te grožnje niso več zgolj abstraktne, ampak imajo otipljive posledice in metode delovanja, ki posegajo v varnost družbe.

Najbolj alarmanten del poročila agencije SOA se osredotoča na grožnjo, ki raste od znotraj: desničarski ekstremizem, ki ni več zgolj spletni fenomen.

Agencija navaja, da obstajajo namere in poskusi paravojaškega organiziranja, izvajanja vojaškega usposabljanja in nabave orožja. Njihov končni cilj je jasen in brutalen: rušenje demokratične ustavne ureditve.

Končni cilj desničarskih skrajnežev je rušenje demokratične ustavne ureditve. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Mednarodna razsežnost teh mrež je očitna, saj poročilo navaja, da je bil hrvaški državljan januarja letos uvrščen na ameriški seznam globalnih teroristov kot član nasilne spletne združbe Terrorgram Collective.

Hkrati pa v ozadju, kot ugotavlja SOA, tli tudi nevarnost islamskega ekstremizma. Čeprav na Hrvaškem ni organiziranih terorističnih celic, na območje Zahodnega Balkana prihajajo nekdanji borci ISIL, ki so po vrnitvi iz Sirije in Iraka prestali kratke zaporne kazni in so večinoma že na prostosti.

Digitalni napad na življenje in zdravje

Druga, bolj prikrita, a nič manj nevarna grožnja prihaja iz digitalnega sveta.

Po navedbah agencije SOA število državno sponzoriranih kibernetskih napadov na Hrvaško strmo narašča – leta 2024 so jih zabeležili rekordnih 38.

Desničarski skrajneži na Hrvaškem poskušajo izvajati paravojaško organiziranje, vojaško urjenje in nabavo orožja. FOTO: Boris Kovacev/Cropix

Podatek, da za dvema tretjinama tovrstnih kibernetskih napadov stojijo hekerske skupine pod okriljem Rusije, dokazuje, da gre za sistematično delovanje, usmerjeno proti državnim institucijam.

Kako uničujoč je lahko tak napad v resničnem življenju, pa je brutalno pokazal konkreten primer iz sosednje države: izsiljevalski napad hekerske skupine Lockbit na klinični center v Zagrebu junija lani.

V trenutku, ko so hekerji zaklenili celoten bolnišnični sistem, se je digitalna grožnja prelevila v človeško stisko. Načrtovane operacije so bile odpovedane. Zdravniki so ostali brez dostopa do ključnih podatkov o alergijah ali zgodovini bolezni svojih pacientov. Po bolnišničnih hodnikih sta zavladala kaos in nepredstavljiv strah, ki sta ga čutila tako osebje kot bolniki in njihovi svojci, ki so nemočno čakali na novice.

Primer ruskih »ilegalcev« v Sloveniji

Poleg digitalnega bojišča pa Rusija, kot ugotavlja SOA, uporablja tudi klasične, a nič manj nevarne metode.

Po izgonu na stotin ruskih obveščevalcev, ki so delovali pod diplomatsko krinko, so ruske službe okrepile uporabo tako imenovanih »ilegalcev«. Gre za elitne, globoko zakonspirirane agente z lažnimi identitetami, ki se za več let vtopijo v tuje okolje.

Kot šolski primer takšnega delovanja poročilo izpostavlja prav Slovenijo. Navajajo, da so se leta 2017 v Slovenijo priselila ruska agenta, ki sta se predstavljala kot argentinska državljana, zakonca Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch, skupaj z dvema otrokoma.

Slovenski varnostni organi so ju decembra leta 2022 v Ljubljani aretirali in razkrili njuno pravo identiteto: bila sta agenta ruske zunanje obveščevalne službe SVR, Ana in Artem Dulcev.

V Sloveniji sta bila decembra 2022 aretirana ruska agenta, ki sta se predstavljala kot argentinska državljana z dvema otrokoma. Leta 2024 sta bila izpuščena. FOTO: Mikhail Voskresensky/Reuters

Avgusta lani sta bila v okviru velike izmenjave zapornikov deportirana v Rusijo, kjer ju je, kot poudarja poročilo, osebno sprejel predsednik Vladimir Putin.

Geopolitične igre v soseščini

Tretje žarišče napetosti je Zahodni Balkan, ki ostaja prizorišče merjenja moči.

Poročilo agencije SOA s prstom kaže na delovanje srbskih oblasti, ki naj bi med protivladnimi protesti s pomočjo varnostnega aparata in medijev širile lažne novice, da proteste organizira Hrvaška.

Takšne dezinformacije ustvarjajo ozračje nezaupanja, kar neposredno občutijo državljani; poročilo omenja primere, ko so bili hrvaški državljani na srbski meji nadlegovani in zavrnjeni.

Poročilo agencije SOA s prstom kaže na delovanje srbskih oblasti, ki naj bi med protivladnimi protesti s pomočjo varnostnega aparata in medijev širile lažne novice, da proteste organizira Hrvaška. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Ob tem se v regiji, ob močni podpori Rusije, krepi politični koncept »Srbskega sveta«, ki ga SOA vidi kot grožnjo stabilnosti sosednjih držav.

Sosednja Hrvaška se s temi izzivi, od poskusov oboroževanja skrajnih skupin do napadov na bolnišnične sisteme, že odkrito sooča. Ob tem se neizogibno postavlja vprašanje: kako dobro smo na enake grožnje pripravljeni v Sloveniji?