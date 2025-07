Brate, za dom spremni, bre!

V nadaljevanju preberite še:

»Imam 51 let, sneži, kava diši, dobro je. Pišejo, da bo vojna, da se vrača fašizem. To zveni tako, kot da je nekam odšel. Kot da nikoli nihče ni umiral, za zastave, ki ne vihrajo več, za himne, ki se ne pojejo, in dežele, ki se jih ne spomnijo.«

To je prosti prevod genialnih verzov z začetka pesmi z naslovom 51 v Tuzli rojenega vsestranskega umetnika Damirja Avdića, ki so mi prišli na misel ob razpravah o koncertu pastirskega rockerja Thompsona. V času, ko se je Hrvaška navduševala, velik del regije pa se je spraševal, ali je neverjetna množica obiskovalcev Thompsonovega koncerta v Zagrebu znak vrnitve fašizma ali zgolj normalizacije obstoječega stanja, sem bil z družino na dopustu na enem od otokov na zadrskem območju.

Na otoku, kjer razen komarjev ni ničesar, ni težko vsaj za kak teden ubežati brutalni realnosti vsakodnevnega sveta. Če človeka v Evropi skrbijo zgolj herpes, piki komarjev in razprodan kruh v trgovini, mu ne gre slabo. Precej verjetno se lahko šteje med državljane prvega sveta.

- Medtem ko se je velik del javnosti ubadal s političnimi sporočili in posledicami koncerta pastirskega rockerja s konjskega dirkališča, je ostalo komaj slišano sporočilo Nebojše Vukanovića, vodje opozicijske Stranke za pravico in red.

Ta je na svojem profilu na facebooku objavil posnetek, v katerem razlaga, kako je na zaporno kazen obsojeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik diskretno prišel v Sarajevo na pogajanja s tožilstvom. Pogajanja so se iztekla Dodiku v prid, presenečenja se v deželi čudežev, imenovani BiH, redko dogajajo.

»Na njegovem osebnem proračunu za lobiranje v letošnjem letu je 120 milijonov, ti zneski so zgolj sledi. Zato me ne sprašujte, od kod mu denar za korupcijo. Po mojem mnenju je pomembno, da naj to preiščejo tožilstvo in vsi drugi, da je pri nekem poslovnežu v Sloveniji pripravljenih pet milijonov evrov kot depozit ... V Slovenijo so odnesli ogromen denar, tam so pokupili podjetja, nakupovalna središča, stavbe, zato bi bilo zanje izjemno neugodno, če bi jim Slovenija uvedla sankcije,« govori Vukanović.

Po njegovih trditvah so za to, da Slovenija ni uvedla sankcij zoper Dodika in njegov krog ljudi, najbolj zaslužni politični vpliv ljubljanskega župana, korupcija in ljudje, povezani z obveščevalno-varnostnimi strukturami rajnke Jugoslavije, med ljudstvi s tega konca Evrope bolj znani kot udba.