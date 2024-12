Italijansko speleologinjo še drugič rešili iz iste jame

Italijansko speleologinjo je reševalcem danes uspelo rešiti iz jame blizu Bergama na severu Italije, v kateri je bila po padcu več metrov globoko ujeta od sobote zvečer, poročajo tuje tiskovne agencije. To je sicer že drugič, da je 32-letna raziskovalka obtičala v omenjeni jami. Njeno zdravstveno stanje je menda stabilno.

Speleologinja Ottavia Piane je v soboto s kolegi raziskovala doslej neznani del velike jame Bueno Fonteno, nato je med spuščanjem v ozek predor izgubila oporo, zdrsnila nekaj metrov navzdol in utrpela več zlomov.

V reševalni akciji je sodelovalo več kot sto reševalcev, ki so 32-letnico davi le spravili iz jame in nato s helikopterjem v bolnišnico.

V isti jami je bila speleologinja ujeta že julija lani, ko so jo rešili po dveh dneh.

Jamo Bueno Fonteno, ki leži med jezeroma Iseo in Endine blizu Bergama, so odkrili leta 2006. Gre za ogromen labirint podzemnih hodnikov, slapov in jezer s skupno dolžino 50 kilometrov. Večina jame je še vedno neraziskana.