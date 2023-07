Izraelska vojska napadla Dženin in bližnje begunsko taborišče

Izraelska vojska je v okviru »obsežne protiteroristične operacije« danes izvedla letalske napade na Dženin in bližnje begunsko taborišče na okupiranem Zahodnem bregu. Palestinski viri so poročali o najmanj treh smrtnih žrtvah med palestinskimi civilisti in 13 ranjenih.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je izraelska vojska sporočila, da je tarča operacije »teroristična infrastruktura«, begunsko taborišče v Dženinu pa označila za oporišče teroristov. Tvitnila je tudi, da ne bodo samo opazovali, kako teroristi škodujejo civilistom, medtem ko uporabljajo begunsko taborišče v Dženinu za svoje skrivališče. Dodala je, da so obstreljevali poveljstvo ene od skrajnih palestinskih skupin.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so bili ubiti najmanj trije palestinski civilisti, 13 pa je bilo ranjenih. Po palestinskih virih je v okviru operacije izraelska vojska kmalu po letalskih napadih vstopila v Dženin, kjer se je spopadla s palestinskimi skrajneži.

V zadnjih mesecih se je nasilje na območju Zahodnega brega okrepilo. FOTO:Jaafar Ashtiyeh/AFP

Dženin, ki leži na severu okupiranega Zahodnega brega, in bližnje begunsko taborišče sta pogosto tarča napadov izraelske vojske, čeprav je območje teoretično pod nadzorom palestinskih oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa.

V zadnjih mesecih se je nasilje na območju okrepilo. Po uradnih podatkih, ki jih je pridobila francoska tiskovna agencija AFP, je bilo v izraelsko-palestinskem nasilju od začetka leta ubitih najmanj 177 Palestincev in 25 Izraelcev ter Ukrajinec in Italijan.