Izraelsko-iranski konflikt: državi se obstreljujeta, ljudje bežijo (FOTO)

»Noben iranski uradnik se ne namerava klanjati pred vrati Bele hiše,« je na družbenem omrežju X zapisala iranska misija pri Združenih narodih. »Edina stvar, podlejša od Trumpovih laži, je njegova strahopetna grožnja, da bo 'odstranil' iranskega vrhovnega voditelja. Iran se ne pogaja pod pritiskom, ne bo sprejel miru pod pritiskom in zagotovo ne z nekdanjim vojnim hujskačem, ki skuša biti relevanten,« so še zapisali.

Iranski ajatola Ali Hamenej je že pred tem dejal, da se Iranci dobro odzivajo na grožnje.

Medicinska sestra nosi medicinske pripomočke mimo stavbe, iz katere se vali dim, v bolnišnici Soroka, ki jo je danes zadela iranska raketa v Ber Šebi na jugu Izraela. Reševalci poročajo, da je bilo v zadnjih napadih ranjenih najmanj 47 ljudi. FOTO: John Wessels/Afp

V današnjem iranskem napadu je bila poškodovana bolnišnica Soroka na jugu Izraela. Al Džazira poroča, da – kolikor je znano – ni bila tarča napada, ampak je bila to stavba poleg nje. Iranska tiskovna agencija Irna poroča, da je šlo za enega od poveljniških centrov izraelske vojske in center vojaške obveščevalne službe, ki stoji po poročanju Irne zraven bolnišnice Soroka. FOTO: John Wessels/Afp

Izraelski policist je poljubil enega od judovskih zvitkov Tore, potem ko so ga rešili iz sinagoge v osrednjem izraelskem mestu Holon, ki jo je danes zadela iranska raketa. Bolnišnica na jugu Izraela in dve mesti v bližini Tel Aviva so bili 19. junija zgodaj zjutraj prizadeti po soju iranskih raket, reševalci pa poročajo, da je bilo v zadnjih napadih ranjenih najmanj 47 ljudi. FOTO: Jack Guez/Afp

V zadnjih napadih Irana je bilo v Izraelu poškodovanih vsaj 65 ljudi, je sporočila izraelska služba za nujne primere. V kritičnem stanju so 80-letnik in dve 70-letnici, dve drugi osebi sta hudo poškodovani. Več kot 50 ljudi je bilo zaradi šrapnelov poškodovanih med begom v zaklonišča. FOTO: Gil Cohen-magen/Afp

Izraelske reševalne službe delajo na kraju iranskega raketnega napada v Ramat Ganu v osrednjem Izraelu blizu Tel Aviva. FOTO: Gil Cohen-magen Afp

Izraelci so se zatekli v podzemno postajo železnice v mestu Ramat Gan, vzhodno od Tel Aviva, kjer so našli zatočišče med novimi iranskimi raketnimi napadi. FOTO: Ahmad Gharabli/Afp

Iran je 18. junija zgodaj zjutraj izstrelil hipersonične rakete na Izrael v nočnem napadu med obema vojskama, nekaj ur po tem, ko je Donald Trump zahteval brezpogojno predajo islamske republike. FOTO: Atta Kenare/Afp

Ultraortodoksni Jud v Tel Avivu vleče kovček na železniški postaji pod oglasno desko s sporočilom ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu: »Gospod predsednik, dokončajte delo.« FOTO: Gil Cohen-magen/Afp

Po poročanju tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guoja Jiakuna je Peking iz Izraela in Irana skupno za zdaj evakuiral več kot 1600 prebivalcev. »Kitajska nasprotuje rabi nasilja in orožja pri reševanju mednarodnih sporov,« je Jiakun komentiral namigovanja o tem, da naj bi se v konflikt v Iranu z vojsko vključile tudi ZDA. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Pogled na uničene stavbe na kraju iranskega raketnega napada v Ramat Ganu v osrednjem Izraelu blizu Tel Aviva. V zadnjih napadih Irana je bilo poškodovanih vsaj 65 ljudi, je sporočila izraelska služba za nujne primere. V kritičnem stanju so 80-letnik in dve 70-letnici, dve drugi osebi sta hudo poškodovani. Več kot 50 ljudi je bilo zaradi šrapnelov poškodovanih med begom v zaklonišča. FOTO: Gil Cohen-magen/Afp

Izraelski minister za zdravje Uriel Buso je dejal, da je iranski jutranji napad na bolnišnico Soroka v mestu Ber Šeba na jugu Izraela vojni zločin. »V takih trenutkih spoznamo, za katere vrednote se borimo,« je napad obsodil izraleksi predsednik Isaac Herzog. Rakete so zjutraj padle tudi na Tel Aviv in Ramat Gan, kjer je domnevno zaenkrat poškodovanih več kot 20 ljudi. FOTO: Amir Cohen/Reuters

V Izraelu in Iranu je bila danes znova dejavna zračna obramba. Izraelska vojska je izvedla napade na več ciljev v Iranu in je pred tem prebivalce dveh krajev pozvala k evakuaciji. Medsebojni napadi so doslej terjali več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani. Med ubitimi so tudi vodilni možje iranskih oboroženih sil in več jedrskih znanstvenikov. Izrael trdi, da so napadi usmerjeni proti iranskemu jedrskemu programu. FOTO: Maya Levin/Afp

Po poročanju Reutersa je Izrael napadel iranski reaktor v Araku. Izraelska vojska je napad napovedala in danes zjutraj pozvala ljudi, ki živijo v bližini, naj zapustijo območje. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

V daljavi se vidi dim iz naftne rafinerije po izraelskem napadu na iransko prestolnico Teheran. Ameriški predsednik je v sredo povedal, da se še ni odločil glede vojaškega posredovanja v konfliktu med Iranom in Izraelom: »Morda bom to naredil, morda ne,« je dejal za medije in dodal, je potrpljenje glede Irana pošlo. Islamsko republiko je znova pozval k brezpogojni predaji, ki pa jo v Teheranu zavračajo. FOTO: Atta Kenare/Afp

Ameriška skupina Aktivisti za človekove pravice, ki je objavljala podrobne podatke o številu žrtev med protivladnimi protesti v Iranu leta 2022, je sporočila, da je med vsemi žrtvamic vzadnjih mšestih dneh v Iranu do zdaj identificirala 263 civilistov in 154 pripadnikov varnostnih sil. FOTO:: Amir Kholousi/Reuters

Iranske oblasti so sporočile, da je bilo v današnjih izraelskih napadih ubitih 224 ljudi, 1277 pa je bilo ranjenih. FOTO: Amir Kholousi/Reuters

Konflikt se je začel v petek, ko je Izrael napadel iranske jedrske in vojaške objekte. Iran se je odzval z raketnimi napadi in napadi z brezpilotnimi letali. Mnogi, ki bežijo iz območja Teherana, se odpravljajo proti severu proti Kaspijskemu jezeru, manjšim mestom na podeželju ali proti iranski meji. Nekoč živahne ulice so zdaj tihe. Nekateri supermarketi so še vedno odprti, vendar so njihove police skoraj prazne. Poročali so o izpadih elektrike in vode, restavracije so zaprte, klimatske naprave pa na mnogih območjih ne delujejo kljub žgočim temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Vendar pa še niso vsi odšli. Nekateri so ostali, ker niso mogli ali niso želeli pobegniti. FOTO: Atta Kenare/Afp

Obsežen požar je izbruhnil po izraelskem napadu na skladišče Sharan Oil v bližini Teherana. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters