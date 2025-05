K Trumpu ni mogel, bo k Putinu zmogel?

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predčasno vrnil s Floride, kjer se je poskušal sestati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, še ni jasno, ali bo v petek z novim vladnim letalom letel v Moskvo na veliko vojaško parado na vabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zaradi stalnih napadov ukrajinskih dronov na Moskvo je vprašanje, ali parada sploh bo. Ne glede na to pa Bruselj Beogradu sporoča, da predsednikovo dobrikanje Putinu državi ne bo olajšalo približevanja Evropski uniji.

Srbski mediji, ki so napovedovali dve »zgodovinski srečanji« predsednika Aleksandra Vučića z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so minuli konec tedna na dolgo in široko poročali o nagli vrnitvi predsednika s Floride v Beograd, ker ga je obšla slabost. Ker pred vkrcanjem v novo protokolarno letalo falcon 6X na večurni polet domov ni odšel na pregled v katero od vrhunskih ameriških klinik, so skeptiki podvomili o resničnosti uradnih razlag. Sprožil se je plaz različnih bolj ali manj verjetnih teorij zarote in špekulacij, zakaj je moral znani podpornik Trumpa naglo domov, še preden bi mu vsaj od daleč uspelo videti najbolj znanega slovenskega zeta.