V nadaljevanju preberite:

Predstavljajte si, da z ladjo plujete skozi gosto meglo in iščete kopno. Vaši opazovalci opazijo vrste ptic, ki jih običajno najdemo na kopnem. Zdi se, da se temu približujete, česar pa ne morete zanesljivo vedeti, dokler ne zagledate obale. Če je recesija v ZDA kopno, so »ptice« že na vidiku, ta opažanja pa niso nobeno zagotovilo za to, kaj nas čaka, temveč le napovedi.

Kako napovedati recesijo

Invertirana krivulja donosnosti, ko dolgoročna obrestna mera pade na ali pod raven kratkoročne obrestne mere, običajno velja za napovedovalca recesije. Obrestna mera za desetletne obveznice je marca padla pod trimesečno obrestno mero državne zakladnice, zdaj pa sta na približno enaki ravni. V vsakem primeru nam krivulja donosnosti ničesar ne pove. Odraža le pričakovanja finančnih trgov, da bo ameriška centralna banka v prihodnosti znižala kratkoročne obrestne mere, to pa je posledica pričakovanja, da bo gospodarska aktivnost upadla.