Kako obogateti v letu 2025

V nadaljevanju preberite:

Razmah dedovanja bo prinesel posebne neenakosti na stanovanjskem trgu, ne glede na to, ali se premoženje prenese ob smrti ali za časa življenja. Raziskava podjetja Legal & General, ki se ukvarja s finančnimi storitvami, kaže, da bi bila »banka mame in očeta« med desetimi največjimi hipotekarnimi posojilodajalci v Ameriki, če bi bila podjetje. Velikodušna podpora sorodnikov zvišuje stopnjo lastništva stanovanj med mladimi – po podatkih raziskave Eirika Eylandsa Brandsaasa iz ameriške centralne banke morda za tretjino ali več. Hkrati pa so na izgubi tisti, ki premožnih sorodnikov nimajo.

Te ugotovitve imajo pomembne posledice za trg zakonskih zvez. Naš nasvet je jasen: namesto da izberete nekoga pametnega ali delavnega, poiščite sodobnega gospoda Bingleyja s »štirimi ali petimi tisočaki na leto«. Vzemimo za primer dve milenijki, »dedinjo Isabel« in »nededinjo Nancy«, ki živita v Londonu in zaslužita več kot 90 odstotkov ljudi v tem mestu (100.000 funtov ali 126.000 dolarjev na leto). Glede na njune plače bi si lahko privoščili nakup hiše, ki spada med deset odstotkov najdražjih nepremičnin v Londonu. Toda ta hiša stane okoli 1,2 milijona funtov. Isabel ima srečo, saj so ji starši tak dom podarili. Nancy te sreče žal nima. Čeprav trdo dela in prihrani polovico neto plače, morda nikoli ne bo mogla odplačati hipoteke za tako drago hišo. Katero bi torej raje vzeli za ženo?