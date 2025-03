Za programom deepseek stoji osupljiva kitajska univerza

V nadaljevanje preberite:

Velik kip Maa Zedonga še vedno stoji pri vhodu na univerzo Zhejiang in opazuje preobrazbo vzhodnega dela mesta Hangzhou, ki leži 175 kilometrov jugozahodno od Šanghaja. Takšni kipi na Kitajskem delujejo anahronistično povsod, še posebej pa tukaj in še posebej po dogodkih zadnjih nekaj mesecev.

Nedavna revolucija v mestu Hangzhou ni bila maoistična, temveč tehnološka. Podjetje DeepSeek, ki je prejšnji mesec s svojimi revolucionarnimi modeli osupnilo tuje konkurente, je bilo zasnovano v Hangzhouu. Ustanovil ga je Liang Wenfeng, diplomant univerze Zhe Da, kakor ji pravijo (po kitajskem imenu Zhejiang Daxue). Ta je zunaj Kitajske še vedno precej neznana, vendar stoji v središču novega dinamičnega ekosistema raziskovalcev in podjetnikov v mestu, ki se zgleduje po kalifornijski Silicijevi dolini.

Ta ekosistem smo lahko opazili 17. februarja, ko se je kitajski voditelj Xi Jin​​ping v Pekingu srečal s skupino tehnoloških podjetnikov. Med njimi je bil tudi Jack Ma, ki je leta 1999 v mestu Hangzhou ustanovil podjetje Alibaba, velikana na področju e-trgovine, vendar je leta 2020 po kritiki finančnega regulatorja izginil z vidnega polja. Drugi je bil Liang, ki je študiral umetno inteligenco na univerzi Zhe Da in se tam prvič podal na poslovno pot. Kitajski voditelj, ki je Maja tako odprto priklical in se sestal z gospodom Liangom, bo očitno le spodbudil rast Hangzhoua.

Univerza Zhe Da je v zadnjih desetletjih že hitro rasla, kupovala vrhunsko opremo in zaposlovala vrhunske znanstvenike. V sedmih kampusih, kjer so bloki s pogledom na jezera in slivova drevesa, živi in dela okoli 70.000 študentov in profesorjev. Hangzhou in druga mesta si želijo svoje univerze preoblikovati v »inovacijske ekosisteme«.