Katalonci izvolili predsednika iz vrst separatistov

Katalonski separatisti, ki so na regionalnih volitvah sredi maja utrpeli poraz in izgubili večino v regionalnem parlamentu, so danes dobili predsednika parlamenta. To je postal Josep Rull iz separatistične stranke Junts nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta. Njegova vloga je pomembna, ker bo predlagal prvega kandidata za mandatarja.

Poslanci v 135-članskem regionalnem parlamentu v Kataloniji so Rulla izvolili na ustanovnem zasedanju po majskih regionalnih volitvah. Rull, član separatistične stranke Junts, je zaradi svoje vloge v neuspelem poskusu odcepitve od Španije leta 2017 preživel tri leta v zaporu, preden je bil leta 2021 oproščen.

Izvoljen je bil s 59 glasovi, potem ko so Junts, zmerna Katalonska republikanska levica (ERC) in skrajno leva separatistična stranka Ljudska enotnost (CUP) v zadnjem trenutku dosegle dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ta položaj je pomemben zlasti zato, ker je predsednik parlamenta tisti, ki predlaga prvega kandidata za sestavo nove regionalne vlade. Izvolitev Rulla tako pomeni malo zmago za katalonske separatiste, ki so na volitvah 12. maja utrpeli poraz in izgubili večino v parlamentu.

Poslanski sedeži za Sanchezove socialiste

Največje število poslanskih sedežev (42) je osvojila Katalonska socialistična stranka (PSC), katalonska veja vladajočih socialistov španskega premierja Pedra Sancheza. Toda njen vodja Salvador Illa nima absolutne večine v parlamentu, zato se bo moral za morebitno oblikovanje nove vlade pogajati tudi s separatisti.

Vodja katalonskih separatistov Carles Puigdemont, čigar stranka Junts je s 35 sedeži druga največja v regionalnem parlamentu, je po volitvah kljub neuspehu napovedal, da si bo prizadeval oblikovati manjšinsko vlado iz separatističnih strank. Te imajo 59 poslanskih sedežev, za absolutno večino bi jih potrebovale 68.

Katalonski parlament mora o novi vladi glasovati najpozneje do 25. junija. Če vlada ne bo oblikovana do 25. avgusta, bodo razpisane nove volitve.