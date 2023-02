Kitajska razglasila zmago nad covidom-19

Kitajska je odločno zmagala v boju proti covidu-19, so danes sklenili člani stalnega odbora politbiroja kitajske komunistične partije, ki ga nadzoruje predsednik države Xi Jinping. Pri tem so se tudi pohvalili, da je stopnja umrljivosti zaradi covida-19 na Kitajskem najnižja na svetu.

»Od novembra je naš odziv na pandemijo v razmeroma kratkem času doživel gladek prehod. Praksa je pokazala, da je odbor pravilno ocenil potek pandemije ter sprejel pravilne odločitve in strateške prilagoditve,« je navedeno v izjavi odbora. Pri tem so se člani pohvalili, da je Kitajska ustvarila čudež v zgodovini človeštva, ko je uspešno prebrodila pandemijo.

Po njihovih navedbah je že več kot 200 milijonov okuženih na Kitajskem poiskalo zdravstveno pomoč, skoraj 800.000 resnih primerov okužb pa je bilo ustrezno zdravljenih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Natančne slike o opustošenju, ki ga je povzročila pandemija na Kitajskem, ni. Po treh letih najstrožjih omejitev na svetu v okviru politike ničelne tolerance je Peking v začetku lanskega decembra nenadoma odpravil večino ukrepov.

Istega meseca je Kitajska spremenila metodologijo ugotavljanja števila mrtvih zaradi covida-19, tako da so v statistiko po novem vključeni le tisti, ki so umrli neposredno zaradi dihalne odpovedi, povezane s covidom.

Po odpravi strategije ničelne tolerance so oblasti poročale o skokovitem porastu okužb in naznanile, da so med decembrom in februarjem potrdile približno 83.000 smrti, povezanih s covidom-19. Številni zdravstveni strokovnjaki sicer opozarjajo, da je število smrtnih žrtev v državi bistveno višje.